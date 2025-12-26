Olbia: Daniela Cittadini e la lungimiranza che porta l’arte femminile sotto i riflettori

Olbia. In Sardegna, e in particolare in Gallura, la scena artistica contemporanea trova in Daniela Cittadini una guida autorevole e appassionata che da Olbia si appassiona e riesce a coinvolgere. Curatrice, critica e organizzatrice, Cittadini unisce la forza tipica delle donne sarde a una sensibilità profonda, capace di leggere e valorizzare talenti spesso ancora poco conosciuti. Con la sua visione attenta e acuta, riesce a trasformare mostre e progetti culturali in esperienze emotive e narrative, dove ogni opera racconta una storia e ogni artista trova la propria voce.

Il suo lavoro non si limita alla scelta delle opere o alla loro disposizione negli spazi espositivi: dietro ogni progetto c’è una riflessione profonda, un dialogo costante con figure di riferimento nel mondo dell’arte, come il filosofo e mercante d’arte moderna Luca Gatta. “La discussione con Luca è fondamentale – ci racconta Cittadini – il suo punto di vista arricchisce il mio lavoro, conferisce qualità e originalità. Parlare di arte significa anche scrivere, analizzare, condividere concetti e visioni: è questa parte filosofica e teorica che permette di costruire progetti di valore.”

Con questa attenzione, Daniela Cittadini ha saputo creare una rete che collega Olbia e la Gallura alle grandi città italiane, anticipando tendenze e dando spazio a giovani donne artiste, spesso poco valorizzate. La sua missione è chiara: non solo presentare opere, ma far emergere talenti autentici, raccontarli con profondità e trasmettere al pubblico la ricchezza di una scena artistica in continua evoluzione.

Oggi, grazie al suo lavoro, Olbia e la Gallura diventano palcoscenici vivi della cultura contemporanea, luoghi in cui arte, sensibilità e coraggio femminile si incontrano, rivelando un territorio capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Incontrarla è sempre fonte di arricchimento culturale, nuova vivacità d'animo, dinamismo e fonte di nuovi stimoli culturali.

Daniela, il suo sguardo spesso si posa su artiste donne di grande talento. Cosa la ispira a valorizzare queste voci femminili nel panorama artistico contemporaneo?

"Non mi piace vincere facile, mi piacciono le sfide, il mondo femminile è un mondo complesso, profondo, contraddittorio, ma che si amalgama bene con la creazione, con la nascita di tutto, questo mi spinge a tentare di aprire un varco. Ho lavorato con donne artiste di diversa caratura, tutt’ora come curatrice di Little Gallery collaboro fianco a fianco con donne, nelle Fidapa Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari dove l’acronimo parla anche di Arte,dialogo con donne".

Come riesce a coniugare la promozione di nuovi talenti con la capacità di anticipare tendenze artistiche e linguaggi innovativi, trasformando ogni mostra in un vero evento di stile e cultura?

"Forse l’unico modo per anticipare tendenze e coniugare nuovi talenti è cercare nell’artista che espongo la riconoscibilità immediata. Nel senso per me conta poco l’accademismo. Conta il fatto di capire subito a chi appartiene l’opera. La riconoscibilità è fondamentale. Il 4/5/6 Gennaio porterò un artista di Nuoro, Francesco Mariani in arte Rupez che trovo riconoscibile al primo sguardo".

Quando porta un progetto culturale in Gallura o a Roma, come fa dialogare le opere e i loro messaggi con un pubblico eterogeneo, sempre attento al bello e all’originalità?

"Innanzitutto ricerco la mancanza di retorica. Il bello per il bello come mera soddisfazione e appagamento agli occhi, con il tempo stufa. Mi piace l’artista che si racconta poco, schivo che in maniera naturale dialoga con quello che fa, che non voglia dare messaggi all’umanitá".

Guardando avanti, quali sogni o progetti ha in serbo per mettere ancora più in luce artisti emergenti e trasformarli in protagonisti del grande palcoscenico dell’arte?

"Ho tanti progetti in testa quest’anno 2025, ho fatto 25 mostre , ma anche progetti collaterali, ma uno in particolare esiste nella mia mente ed è quello di creare una realtà che accompagni l’artista in toto. Presto presenterò il progetto".