Olbia, il viaggio di Rosalba Castelli tra orme che segnano e raccontano le voci di chi voce non ha

Olbia. Le Orme d'ombra tra i sentieri antiviolenza con Rosalba Castelli che porta con i suoi passi un messaggio di libertà, amore, dolore, riflessione ma anche rinascita con un vento del cambiamento che soffia da sud a nord della terra sarda.



100 giorni, 1200 km e 105 torri. Olbia partecipa al progetto-percorso e nella giornata di domani, mercoledì 5 novembre, l'artivista-viandante Rosalba Castelli farà a tappa a Olbia per condividere il suo viaggio, i suoi passi e le ombre di un percorso che celebra la vita, la libertà e restituisce la voce a chi voce non ha, e a chi non ha più voce. Tanti gli enti, le associazioni e le istituzioni coinvolte: c'è stato un vero e proprio gemellaggio tra il Piemonte e la Sardegna.

Il viaggio di Rosalba Castelli è partito da Cagliari, un percorso fatto di km in solitaria in cui porta un messaggio forte sul tema della vita, e di chi la vita l'ha persa per mano di quello che si credeva amore. Il tema del femminicidio, purtroppo sempre attuale, mostra come serva un cambio di rotta, "dobbiamo ricordarci che cambiare non è una speranza ma un obbligo, - spiega Castelli - va distrutta una convenzione sociale, bisogna lavorare su questi temi anche a scuola, in tempi in cui viene negata l'educazione affettiva tra i banchi ecco che emerge, potente l'esigenza opposta". A colpirla il cartellone di un giovane di Teulada che sul suo fragile foglio di carta ha segnato un messaggio potentissimo: "Rosalba raccontaci la storia delle donne che non hanno più voce".

La stessa Castelli racconta che a ogni tappa lei incontra tanti studenti, ragazzi e ragazze che non si stancano di ascoltare i suoi racconti, le sue storie, più di 32 eventi di comunità e più di mille studenti e studentesse incontrati. Una progetto simile non è mai stato fatto prima. "Mi sono ritrovata a pensare al mio lavoro, alla mia professione e alle mie passioni- ricorda questa artista a tutto tondo - io faccio la viandante da 20 anni e da 10 anni sono un artivista, ossia un artista-attivista e mentre mi chiedevano perché non porti qui quello che fai lì ecco che arriva l'idea: avviare un progetto di sensibilizzazione sociale, il seguito, anche grazie ai social è stato tanto, ancora non ho una data precisa di fine viaggio ( con gran gioia ho dovuto anche fare dietro front e tornare una seconda volta in alcuni luoghi). Il progetto vede le basi nel novembre del 2024: ho avviato il progetto nella sua parte "artistica" nel carcere femminile di Torino dove dai laboratori sono poi partite ad aprile di quest'anno le operazioni di ricamo, un progetto di sorellanza, che ci ha permesso di entrare in un luogo dove c'era bisogno di tanto ascolto, un modo per fare rete e far uscire la voce di chi voce non ha: le detenute, le persone emarginate".





"Quando sono arrivata in Sardegna non avevo tutti i nastri e questa rete, questa comunità che si è stretta e rafforzata attorno al progetto ha permesso anche a tante ragazze sarde di partecipare, senza scordare la staffetta dei tassisti e la consegna dell'ultimo nastro, quello dedicato a Cinzia Pinna, e proprio questo nastro domani verrà unito non solo simbolicamente alla torre al castello di Pedres".