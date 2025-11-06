Il campione olbiese Fabrizio Pinna incontra Comandini: la paragility conquista la Regione

Olbia. Qualche giorno fa il campione olbiese di paragility Fabrizio Pinna, accompagnato da Kira e Rhea, ha incontrato il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Piero Comandini. L’incontro ha catalizzato l’attenzione istituzionale sul paragility, aprendo la strada a un maggiore supporto e sostegno per gli atleti sardi che praticano questa disciplina. Un passo chiave, verso condizioni più favorevoli e visibilità internazionale, si è consumato un momento di notevole rilievo sportivo e sociale. Le istituzioni hanno ospitato un incontro dedicato alla paragility, disciplina in cui atleti con disabilità competono insieme a guidatori a quattro zampe, mantenendo standard di eccellenza. L’evento,che ha unito politica, sport e famiglie, è stato descritto dall’amministrazione regionale come una svolta per riconoscere appieno il valore sportivo e sociale della paragility e per rimarcare i costi che affrontano le famiglie degli atleti sardi.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini ha incontrato di fatto alcuni protagonisti della paragility della Sardegna: Fabrizio Pinna di Olbia, accompagnato dalle guide a quattro zampe Kira e Rhea; Efisio Concas di Gergei, con Tiria; e Lorenzo Biosa di Senorbì, con Fly. Gli atleti, accompagnati dallo staff della ASD Sarcidano Agility Team, hanno raccontato i recenti successi ai Mondiali IMCA-PAWC di Lignano Sabbiadoro, rappresentando la Sardegna con orgoglio e una determinazione ormai riconoscibile in ogni competizione.

Durante l’incontro, Comandini ha lodato i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di una rete di supporto regionale che valorizzi lo sport paralimpico e assicuri condizioni ideali per la partecipazione delle atlete e degli atleti sardi a competizioni internazionali.