Femminicidio in Sardegna: uccide la compagna dopo il litigio

Cronaca

Tutti a Mamoiada: sindaco "Sold out. Siamo al limite della capienza"

Mamoiada. Mamoiada è strapiena di gente. Il paese sardo in questo fine settimana è stato preso d'assolto per l'evento "Autunno in Barbagia", ma oggi si è arrivati al limite. Il sindaco Luciano Barone, ha lanciato l'appello sui so...