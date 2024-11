Auto si ribalta nella notte: gravemente ferito il conducente

Bianca

Olbia, la gattina Ariel è scomparsa: l'appello

Olbia. Arriva in redazione una richiesta di aiuto per ritrovare Ariel una gattina di 5 anni, sparita in viale Aldo Moro lunedi 18 novembre. "Ariel - fa sapere la proprietaria- ha la pancia arancione, tempo fa le hanno spuntato la punta di un ore...