Sardegna dominante nella classifica delle top 50 spiagge italiane

Olbia. La Sardegna si conferma regina delle spiagge italiane, secondo una classifica recentemente pubblicata dal Corriere. La classifica delle top 50 spiagge italiane vede la nostra isola dominare con ben 39 località, inclusi i primi 12 posti.

In cima alla classifica si trova la spiaggia di Scivu, situata sulla Costa Verde nel territorio di Arbus, nel Medio Campidano. Questo angolo di paradiso è rinomato per le sue dune di sabbia dorata e le acque cristalline, immerso in un ambiente selvaggio e incontaminato. La sua posizione isolata e lontana dai centri abitati contribuisce a renderla una delle spiagge più suggestive dell’isola.

Al secondo posto si colloca Is Arutas, una spiaggia nella penisola del Sinis famosa per la sua sabbia composta da piccoli granelli di quarzo di vari colori. Questa caratteristica unica la rende una meta ideale per gli amanti della natura e delle immersioni. La spiaggia di Porto Giunco, nei pressi di Villasimius, conquista la medaglia di bronzo. Questa spiaggia è nota per la sua lunga distesa di sabbia bianca e il mare turchese, non lontana dallo stagno di Notteri, frequentato dai fenicotteri rosa. Al quarto posto troviamo Su Giudeu, a Chia. Caratterizzata da sabbia dorata, dune circostanti e acqua limpida e poco profonda, questa spiaggia è il luogo ideale per avvistare fenicotteri e altre specie di uccelli spettacolari.

Chiude la top 5 Mari Pintau, nel golfo di Cagliari, il cui nome significa "mare dipinto" e si riferisce al colore blu intenso del mare. Questo tratto di spiaggia è apprezzato per le sue acque cristalline e il panorama mozzafiato. Le posizioni dalla sesta alla decima sono occupate da altre splendide spiagge sarde: Spiaggia delle Dune a Porto Pino, famosa per le sue alte dune di sabbia bianca; Mari Ermi nella penisola del Sinis, nota per la sabbia di quarzo e la tranquillità; Piscinas sulla Costa Verde, rinomata per le sue immense dune dorate; Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura, con sabbia finissima e spettacolari viste sulle Bocche di Bonifacio; e Cala Spinosa a Capo Testa, una piccola cala nascosta tra rocce granitiche, ideale per lo snorkeling.

La classifica evidenzia non solo la bellezza naturale delle spiagge sarde, ma anche l’importanza del turismo costiero per l’economia locale. Queste spiagge, con la loro straordinaria bellezza, continuano ad attirare visitatori da tutto il mondo. La Sardegna non è solo una destinazione di viaggio privilegiata per gli italiani, ma anche per i turisti internazionali in cerca di un angolo di paradiso mediterraneo.