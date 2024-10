Olbia: tutto pronto per Benvenuto Vermentino in centro

Olbia. La città di Olbia si prepara a festeggiare con l’evento “Benvenuto Vermentino 2024”, in programma dal 7 al 13 ottobre. Per una settimana intera, bar e ristoranti del centro cittadino offriranno aperitivi e piatti speciali dedicati alla promozione del Vermentino, il celebre vino bianco che rappresenta un’eccellenza della Sardegna.

La manifestazione, che punta a celebrare la tradizione vitivinicola locale, coinvolgerà sia cittadini che turisti, proponendo esperienze enogastronomiche uniche. Durante l’evento, i visitatori potranno degustare piatti sapientemente abbinati al Vermentino, che spazieranno dai sapori più tradizionali a interpretazioni innovative offerte dagli chef locali. L’Associazione Albergatori di Olbia ha deciso di sostenere l’iniziativa, coinvolgendo 20 strutture ricettive cittadine.

Per l’intera durata della manifestazione, queste strutture offriranno sconti speciali su soggiorni e attività, dando così l'opportunità a turisti, appassionati di vino e simpatizzanti di approfittare di tariffe agevolate e di vivere appieno l’esperienza di “Benvenuto Vermentino”. L’evento si configura come un’occasione perfetta per scoprire i tesori della tradizione enologica di Olbia, immergendosi nella vivace atmosfera del centro storico e gustando i prodotti del territorio. I locali aderenti, dislocati in vari punti della città, permetteranno a tutti di assaporare il Vermentino in contesti differenti, dai locali più moderni a quelli più caratteristici.

Con il coinvolgimento di ristoratori, albergatori e produttori locali, “Benvenuto Vermentino 2024” punta a consolidare la centralità di Olbia come meta del turismo enogastronomico in Sardegna. Una festa del gusto che celebra non solo il vino, ma anche il territorio che lo rende possibile.