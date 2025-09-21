Olbia, Stefania Luchetti vince la fascia Venere d’Italia Mood 2025

Olbia. La Sardegna conquista una fascia al concorso nazionale Venere d'Italia, le cui finali si sono tenute a Cirò Marina in provincia di Crotone in questo fine settimana. A esibire con orgoglio ed emozione la fascia è la giovane Stefania Luchetti, originaria di Olbia che ha portato a casa il titolo di Venere d'Italia Mood 2025.

Stefania Luchetti ha 21 anni, vive a Olbia e studia all’università all'indirizzo Scienze dell’educazione e della formazione. Raggiunta telefonicamente mentre affronta con la sua agente Jessica Serra il viaggio di ritorno le abbiamo chiesto di raccontarci della sua passione, dei suoi progetti e dei suoi sogni.

Quando è nata la tua passione per il mondo della moda?

"La passione per la moda è un tratto che mi ha caratterizzato fin dalla tenera età. Infatti la prima volta che mi sono affacciata realmente in questo mondo risale ad una quindicina di anni fa ad Olbia. In quell'occasione ho sfilato due volte e da lì è iniziata la mia passione per la passerella. Ho provato un’emozione che è rimasta sempre uguale a quella che provo ancora oggi, ogni volta che sfilo".





Cosa vorresti fare da grande?

"Il mio sogno nel cassetto è diventare una modella e vorrei diventarlo seguendo le orme di Bianca Balti. Uno degli obiettivi che vorrei raggiungere nel minor tempo possibile è laurearmi in Scienze dell’educazione e della formazione per diventare una maestra d’asilo".

Quali sono state le tue emozioni e le tue paure in questa 3 giorni?

"Questi 3 giorni sono stati affollati da tantissime attività, ho avuto la possibilità di confrontarmi con personalità importanti che si dividevano tra colleghe, stiliste, imprenditori e personaggi di rilievo pubblico come la presentatrice Maria Monsè. Certamente tra le emozioni più forti che ho provato penso subito ai pesanti respiri che contraddistinguono gli instanti precedenti all’incontro con il pubblico. Un’emozione strana che si tinge tanto di orgoglio e onore, quanto di timore e silenziose ansie. Ecco, questa è l’emozione più forte che ho provato e anche quella che mi ha spaventato maggiormente. La mia preoccupazione regina è stato portare l’onere e l’onore di rappresentare la regione Sardegna nella sua interezza e totalmente da sola".



Cosa significa per te questa fascia?

"La fascia da me ottenuta rappresenta il premio di tutti gli sforzi e sacrifici fatti nel corso degli anni per arrivare a questo risultato.

Questo risultato però non sarà una scusante per rallentare la mia voglia di migliorarmi e sacrificarmi, anzi sarà la spinta per continuare ad andare avanti su questa strada".



Progetti per il prossimo futuro?

"Il mio progetto personale, per il mio futuro, è continuare su questa strada calcando palcoscenici via via sempre più importanti. Colgo l’occasione per ringraziare la mia agente Jessica Serra, i miei genitori Rina Mossa e Vincenzo Luchetti e il mio ragazzo Stefano Casula che mi hanno accompagnato e supportato in questa esperienza".

Jessica Serra titolare dell'agenzia Fashion Agency e agente della nuova Venere d'Italia Mood 2025 aggiunge orgogliosa le sue parole di apprezzamento verso la sua nuova stella: "Durante la finale di Venere d’Italia la mia allieva Stefania ha dato il meglio di sé distinguendosi per eleganza e presenza scenica. È stato un mix di tensione e voglia di concorrere che mi ha trasmesso emozioni autentiche, e ogni suo passo in passerella mi ha ricordato perché amo così tanto il mio lavoro. Nei giorni precedenti alla finale - racconta Serra - abbiamo ripassato insieme il portamento di base e, durante la sfilata di un noto brand di moda in intimo, Stefania mi ha confermato il suo straordinario potenziale. Vedere le mie allieve crescere, maturare e raccogliere successi è per me la più grande soddisfazione. E ancora una volta la Sardegna porta a casa un’altra fascia, con orgoglio e determinazione".