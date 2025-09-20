Da Olbia a Crotone per Venere d’Italia

Saturday, 20 September 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Venere d'Italia è giunta alle fasi finali, oggi verrà eletta la più bella e per la Sardegna gareggia Stefania Lucchetti. Al teatro Alikia a partire dalle 21:15 Serata Finale con elezione della vincitrice: in questa serata, le concorrenti indosseranno esclusivamente il costume del concorso e la fascia con il numero (per la Lucchetti il numero per le votazioni anche sul web è il numero 9).
Per chi volesse sostenere Stefania Lucchetti si può effettuare la votazione sulla pagina Instagram Venereditaliaweb.
"Alle 22:45 ci sarà la proclamazione della vincitrice e l'assegnazione fasce: la vincitrice e le concorrenti fasciate saranno poi a disposizione degli organizzatori e dei fotografi per le foto di rito. Venere d'Italia è occasione di crescita e di valorizzazione delle proprie attitudini artistiche - ricorda Jessica Serra della Fashion Agency - a incoronare la Venere 2025, quest'anno per la prima volta sarà il maestro orafo Gerardo Sacco, tra l'altro creatore della stessa corona".
Olbia. Sciopero generale al grido "Palestina libera", lunedì 22 settembre appuntamento in piazza Crispi alle 10 e partenza per un percorso che coinvolgerà tutti coloro che vorranno partecipare e manifestare, pacificamente, il loro ...
Olbia. Per chi ama guidare, e ha una guida un po' sportiva (anche se non ha mai pensato di praticare sport motoristici), non è difficile capire la grande passione di Nicoletta Deidda. Olbiese di adozione, oggi Deidda sta per affrontare - insie...
Olbia. Cinque giorni di preavviso per uno spostamento di sede: dalla sede centrale Ipia, nel centro urbano di Olbia, alla sede dell'Agragrio, in via Vena Fiorita e piena periferia. Per questo motivo, un gruppo di studenti e di genitori ha deciso di f...
Tempio Pausania. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tempio Pausania e il servizio territoriale del Corpo Forestale di Tempio coordinate dal Procuratore della Repubblica col supporto dello squadrone cacciatori di Abbas...
Olbia. Raccolta differenziata personalizzata e autonoma. Ennesima testimonianza di una realtà che per tutti questi mesi ha tenuto banco nella quotidianità. Per tre giorni di fila una nostra lettrice che passa a piedi in via San Simplici...
Olbia. Eccoci giunti alla consueta rubrica del fine settimana. Una rubrica che vi ricorda i tanti appuntamenti tra arte, natura, spettacolo,musica e tradizioni da condividere in tutta la Gallura. Ancora tanti eventi a cui partecipare nelle prossime g...
