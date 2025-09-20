Saturday, 20 September 2025

Da Olbia a Crotone per Venere d’Italia

Stefania Lucchetti alla finale nazionale

Barbara Curreli

Pubblicato il 20 September 2025 alle 20:00

Olbia. Venere d'Italia è giunta alle fasi finali, oggi verrà eletta la più bella e per la Sardegna gareggia Stefania Lucchetti. Al teatro Alikia a partire dalle 21:15 Serata Finale con elezione della vincitrice: in questa serata, le concorrenti indosseranno esclusivamente il costume del concorso e la fascia con il numero (per la Lucchetti il numero per le votazioni anche sul web è il numero 9).

Per chi volesse sostenere Stefania Lucchetti si può effettuare la votazione sulla pagina Instagram Venereditaliaweb.

"Alle 22:45 ci sarà la proclamazione della vincitrice e l'assegnazione fasce: la vincitrice e le concorrenti fasciate saranno poi a disposizione degli organizzatori e dei fotografi per le foto di rito. Venere d'Italia è occasione di crescita e di valorizzazione delle proprie attitudini artistiche - ricorda Jessica Serra della Fashion Agency - a incoronare la Venere 2025, quest'anno per la prima volta sarà il maestro orafo Gerardo Sacco, tra l'altro creatore della stessa corona".

