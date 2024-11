Olbia: rissa nei pressi del passaggio a livello

Altri Sport

L'olbiese Ivano Codella medaglia di bronzo al Campionato italiano SUP Race di Ostia

Olbia. Il 51enne Ivano Codella ha conquistato il terzo posto nella categoria Gran Kahuna uomini alla sesta tappa del Campionato italiano SUP Race di Ostia (16-17 novembre). Un prestigioso risultato per l'associazione sportiva Istedda SUP School - Duc...