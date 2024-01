Olbia: pronti a partire con sabbia e conchiglie

Olbia. Sabbia e conchiglie provenienti dalle pittoresche spiagge della Sardegna sono state al centro di un caso di furto, sventato di recente dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Due turisti tedeschi sarebbero stati intercettati mentre tentavano di portare illegalmente questo materiale naturale attraverso il porto di Isola Bianca, prima della loro partenza su un traghetto diretto a Livorno.

Gli agenti, durante un controllo di routine, avrebbero individuato due sacchetti di plastica contenenti sabbia e conchiglie all'interno del camper dei turisti. Questo episodio rappresenta il primo caso di furto di sabbia e conchiglie sventato nel corso del 2024 nella regione. Le autorità locali stanno adottando misure rigorose per preservare l'ecosistema costiero e proteggere le risorse naturali uniche della Sardegna.

Il furto di sabbia e conchiglie è considerato un reato che minaccia l'equilibrio ambientale e danneggia l'attrattiva turistica della zona. Le autorità competenti prenderanno ora in esame il caso, assicurandosi che vengano applicate le sanzioni appropriate per questo atto illegale. Questo incidente serve anche come richiamo per i visitatori stranieri e nazionali sull'importanza di rispettare l'ambiente e le regole locali durante il loro soggiorno in luoghi turistici sensibili come la Sardegna.