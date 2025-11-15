Olbia in prima linea nella giornata della “Colletta alimentare”

Olbia. Ritorna la giornata nazionale della Colletta alimentare e anche l'isola si mobilita per aiutare le persone in difficoltà. Si prospetta una giornata di grande operosità e solidarietà oggi, 15 novembre e anche Olbia aderisce all'iniziativa con 11 Punti vendita: C. Commerciale Terranova, Centro Commerciale Olbia-Mare via Pavese, Romagnolo Viale A. Moro, Lidl Via Bambini di Beslan, Superpan ex. Piazza Crispi, Dettori Crai via Sangallo, MD via Roma, MD zona Aeroporto, MD Corso Vittorio Veneto, Eurospin Via Dei caduti del lavoro, Eurospin Viale Aldo Moro.

200 volontari, grandi e piccoli attendono un piccolo gesto di generosità che potrà fare la differenza per le persone più bisognose. Come ha detto il Santo padre Leone XIV "Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità".

Questi gli alimenti non deperibili e dunque a lunga conservazione richiesti durante la raccolta: riso, alimenti per l'infanzia, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, olio.