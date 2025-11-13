Olbia, via della Ferula: l’altro "imbuto" del mattino

Thursday, 13 November 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Mentre in corso Vittorio Veneto, davanti all’ingresso delle scuole di Isticadeddu, la viabilità appare più ordinata rispetto al passato, un altro punto continua a creare difficoltà: via della Ferula.
Qui, come segnala un automobilista che percorre quella strada ogni mattina per recarsi al lavoro, si ripete puntualmente la stessa scena a ogni avvio di anno scolastico: vetture accostate a destra e sinistra della carreggiata, genitori che si fermano “solo per pochi minuti” per accompagnare i figli e la strada che, inevitabilmente, si restringe fino a trasformarsi in un "imbuto".
Le immagini fornite alla redazione mostrano il quadro della situazione: auto parcheggiate lungo entrambi i lati, circolazione rallentata e pedoni che si muovono tra le vetture in sosta. Un contesto che si ripresenta nelle fasce orarie scolastiche, quando il flusso è più intenso e la viabilità diventa particolarmente delicata.
Il paradosso, evidenzia chi ci ha contattato, è che a pochi metri di distanza si trova un parcheggio ampio e dedicato, spesso sottoutilizzato. Nonostante ciò, molti automobilisti preferiscono evitare di entrarvi e optano per fermarsi lungo la strada, causando disagio agli altri utenti della via.
La questione, secondo la segnalazione, non è nuova: si tratta di un’abitudine che torna a manifestarsi ogni anno e che continua a creare difficoltà sia a chi accompagna i bambini sia a chi attraversa la zona per motivi di lavoro.
Un maggiore ricorso alle aree di sosta previste e un controllo più regolare da parte delle autorità competenti potrebbero contribuire a rendere via della Ferula più scorrevole e sicura nelle ore di punta.
