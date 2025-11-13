Olbia, via della Ferula: l’altro "imbuto" del mattino

Olbia. Mentre in corso Vittorio Veneto, davanti all’ingresso delle scuole di Isticadeddu, la viabilità appare più ordinata rispetto al passato, un altro punto continua a creare difficoltà: via della Ferula.

Qui, come segnala un automobilista che percorre quella strada ogni mattina per recarsi al lavoro, si ripete puntualmente la stessa scena a ogni avvio di anno scolastico: vetture accostate a destra e sinistra della carreggiata, genitori che si fermano “solo per pochi minuti” per accompagnare i figli e la strada che, inevitabilmente, si restringe fino a trasformarsi in un "imbuto".

Le immagini fornite alla redazione mostrano il quadro della situazione: auto parcheggiate lungo entrambi i lati, circolazione rallentata e pedoni che si muovono tra le vetture in sosta. Un contesto che si ripresenta nelle fasce orarie scolastiche, quando il flusso è più intenso e la viabilità diventa particolarmente delicata.

Il paradosso, evidenzia chi ci ha contattato, è che a pochi metri di distanza si trova un parcheggio ampio e dedicato, spesso sottoutilizzato. Nonostante ciò, molti automobilisti preferiscono evitare di entrarvi e optano per fermarsi lungo la strada, causando disagio agli altri utenti della via.

La questione, secondo la segnalazione, non è nuova: si tratta di un’abitudine che torna a manifestarsi ogni anno e che continua a creare difficoltà sia a chi accompagna i bambini sia a chi attraversa la zona per motivi di lavoro.

Un maggiore ricorso alle aree di sosta previste e un controllo più regolare da parte delle autorità competenti potrebbero contribuire a rendere via della Ferula più scorrevole e sicura nelle ore di punta.