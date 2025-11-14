Calangianus: all’EXPO sale sul ring il grande spettacolo

Calangianus. Calangianus si prepara a respirare pugilato. L’EXPO della cittadina gallurese si trasforma, per una serata imperdibile, nel tempio della boxe: un appuntamento che promette scintille, emozioni e un ritorno significativo per la comunità locale. L’evento, promosso da Promo Boxe Italia e GP Aurora Calangianus, gode del patrocinio del Comune di Calangianus e della Regione Autonoma della Sardegna, a testimonianza di una partnership pubblico-privata dagli effetti concreti sul territorio.

Il countdown è lanciato: il 5 dicembre l’EXPO di Calangianus sarà protagonista assoluta. Il programma della serata è di alto livello e richiama appassionati da tutta la regione:

Titolo Europeo Silver Pesi Super Gallo: Eloyan vs De Rosa

Titolo Italiano Pesi Super Medi (10x3): Aroni vs Valentino

Semifinale Italiana Pesi Super Gallo: Sapone vs Vazquez

Altri match internazionali con Mancosu e Crobeddu, oltre a incontri di pugilato olimpico

Un ricco programma che non solo intrattiene, ma mette in luce talenti emergenti e veterani della scena pugilistica, offrendo una vetrina internazionale alle potenzialità sportive di Calangianus e della Sardegna.

Le parole del sindaco Fabio Albieri sintetizzano lo spirito dell’evento: a Calangianus la boxe ha trovato una casa di prestigio. “Calangianus è diventata sede di grandi eventi di boxe a livello internazionale, e di ospitare eventi come questi ne siamo molto orgogliosi”. La serata promette, dunque, non solo incontri di qualità, ma anche una visibilità che può stimolare turismo, economia locale e partecipazione civica.

Per la comunità, l’evento rappresenta una finestra aperta sul mondo: incontri di alto livello che portano pubblico, media e partner commerciali in una cornice stimolante, contribuendo a innalzare il profilo della città e a rafforzare il senso di identità sportiva locale. La serata, oltre a regalare spettacolo, storie di dedizione e allenamento, offre una piattaforma di ispirazione per i giovani e per chi sogna di vestirsi da campione, anche solo per una notte che resta impressa nei ricordi. Un evento che, grazie alla sinergia tra promoter, sponsor e istituzioni, conferma la Sardegna come terreno fertile per la boxe internazionale e che fa di Calangianus un polo di riferimento per gli sportivi e gli appassionati di combattimento.