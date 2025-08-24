Sunday, 24 August 2025

Informazione dal 1999

Olbia, in città con i parcheggi fai da te

Rimossa la segnaletica verticale

Barbara Curreli

Pubblicato il 24 August 2025 alle 13:00

Olbia. In via Vittorio Veneto c'è un palo segnaletico con divieto di fermata e indicazione di rimozione forzata divelto.

Il cartello con il palo si trova per terra all'esterno del deposito Arst, "sicuramente qualcuno voleva parcheggiare dove non poteva"? - chiede incuriosito il nostro lettore che questa mattina ha inviato le foto in redazione.

"Guardando da vicino il segnale si vede che è stato piegato di proposito" - conclude il lettore, che si interroga su questo gesto degno di un vandalo e di chi non rispetta regole e beni comuni,  creati tra l'altro per consentire la sicurezza di tutti. 

