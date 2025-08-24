Olbia, in città con i parcheggi fai da te

Sunday, 24 August 2025
Olbia. In via Vittorio Veneto c'è un palo segnaletico con divieto di fermata e indicazione di rimozione forzata divelto.
Il cartello con il palo si trova per terra all'esterno del deposito Arst, "sicuramente qualcuno voleva parcheggiare dove non poteva"? - chiede incuriosito il nostro lettore che questa mattina ha inviato le foto in redazione.
"Guardando da vicino il segnale si vede che è stato piegato di proposito" - conclude il lettore, che si interroga su questo gesto degno di un vandalo e di chi non rispetta regole e beni comuni, creati tra l'altro per consentire la sicurezza di tutti.
Olbia. Cari lettori, in questo nuovo numero di “Pillole di benessere e crescita personale”, data l’imminente fine delle vacanze estive, abbiamo pensato di trattare un tema ricorrente che, di questi tempi, ogni anno genera dinamiche ...
Golfo Aranci. Venerdì 29 agosto alle 21:30 presso l’anfiteatro antistante alla chiesa di San Giuseppe, lo scrittore Sebastiano Nata presenterà al pubblico il suo libro d’esordio “Il dipendente” che Feltrinelli ha...
Monti. Altra giornata da bollino nero per gli incendi nell'Isola. In data odierna 16 incendi sul territorio regionale, dei quali 1 ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. "L'incendio boschivo ha riguardato l'agro del Co...
Porto Taverna. Si sono schiuse le uova del nido di Caretta caretta. Il giorno tanto atteso dai biologi dell’Area Marina Protetta e da tutta la comunità di Loiri Porto San Paolo è arrivato. "Nella serata di ieri 22 agosto si ...
Olbia. Non si ferma l'attività dello "svuota cantine e del lancio del sacchetto", la strada provinciale 16, nella zona di Rudalza è oramai una discarica a cielo aperto, che vede ogni giorno aumentare il numero dei rifiuti presenti,...
