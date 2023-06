Olbia: due date in città per il Teatro Circo Maccus

Olbia. L’estate in Sardegna ha i colori del circo, con il Teatro Circo Maccus di Virginia Viviano, direttrice artistica e fondatrice della compagnia nel 2002, che dà il via agli spettacoli della prima stagione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo “Circondando 2023”, realizzato con il sostegno del Comune di Quartu, Comune di Cagliari, Regione Sardegna, Mibact, Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Pedra e Cupa Village di Budoni e Mediterrarte di Olbia.

Dopo 3 mesi intensi di laboratori in circa 20 scuole da sud a nord della Sardegna, cui hanno partecipato più di 2000 bambini e insegnanti, Circondando prosegue nella sua vocazione di "circondare" l’Isola con performance e spettacoli per la crescita, l’integrazione, l'istruzione, la formazione e il divertimento. Ed ecco dunque 20 appuntamenti in 10 giorni, dal 23 giugno, a Olbia, Budoni, Quartu Sant’Elena e Cagliari per 6 diverse compagnie: Teatro Circo Maccus (Cagliari), Teatro del Sottosuolo (Carbonia), Mediterrarte (Olbia), Teatro nelle Foglie (Toscana), Circo Sottovuoto (Piemonte) e Le Cabriole (Francia).

La prima tappa del Festival è per due giornate a Olbia. Il 23 giugno si apre nel segno di Nata dalla Luna ormai un classico del repertorio di Virginia Viviano, tratto da Le Cosmicomiche di Italo Calvino, con le musiche di Rossella Faa e le coreografie di Enrica Spada. In scena in Piazza Santa Croce alle ore 20:00, Nata dalla Luna è la storia malinconica e romantica di una ragazza concepita sulla luna quando questa era talmente bassa che quasi si bagnava nel mare, e animali e persone venivano catturati dalla sua forza di attrazione.

A seguire, alle ore 22:00 in Piazza Elena di Gallura, la compagnia Le Cabriole propone L’èchappèe, una fuga dal quotidiano, divertissement tenero e spassoso sul tema dell’attesa e della maternità. Il giorno successivo, sabato 24 giugno alle ore 20, sempre il Piazza Elena di Gallura, il Teatro del Sottosuolo presenta Retornable, di e con Gaspar Uriel Perissinotti, un clown bianco che ricerca l'Augusto tra i bambini del pubblico con l'abile uso e gli effetti speciali dei boomerang. Alle 22:00 si prosegue con Che Coppia del Circo Sottovuoto di Torino, ovvero Rotty, donna odiosamente austera intenta a proporre uno spettacolo poetico ed elegante e il suo compagno André, che rovinerà tutto scivolando in ripetute in cadute di stile.

L’allegra compagnia di Circondando si sposta dunque con i suoi camper colorati a Budoni, per 4 giornate al Pedra e Cupa Village, da domenica 25 al 28 giugno. Qui si esibiranno, domenica 25 alle ore 20 Daniela Bandinu di Mediterrarte con il dramma d’amore Melassa Sola, storia di una sognatrice poetica e irriverente, e a seguire, Le Cabriole con L’èchappèe. Lunedì 26 si susseguiranno Nata dalla Luna del Circo Maccus e Che coppia del Circo Sottovuoto. Martedì 27 alle 19:00 laboratorio di acrobazie del Circo Maccus e spettacolo Che Coppia alle ore 21:00. Mercoledì 28, tornano i francesi di Le Cabriole con L’èchappèe alle ore 20:00 seguiti dal Teatro nelle Foglie con Immaginaria (ore 21:00) per i racconti di Maldimar, in bilico tra cartone animato e bambino di strada, alla prese con mille corde, nodi e ingranaggi che aprono le porte della fantasia.

Giovedì 29 giugno al Parco Parodi di Quartu Sant’Elena laboratorio per tutti alle ore 19:00 a cura di Le Cabriole e poi alle ore 20:00, lo spettacolo Nata dalla Luna del Circo Maccus. Il giorno dopo, venerdì 30 in Piazza XXVIII Aprile, il Circo Sottovuoto Torino propone Che Coppia alle ore 20:00, seguito dal Teatro nelle Foglie con Immaginaria. Il gran finale di Circondando è previsto su due giornate al Lazzaretto di Cagliari, sabato 1 luglio con il laboratorio del Circo Sottovuoto alle ore 19:00 e gli spettacoli Nata dalla Luna alle ore 20:00, L’èchappèe alle 21:00 e alle ore 22:00 Cartoon Toylete del Teatro nelle Foglie, spettacolo d'esordio da solista, 12 anni fa, del clown argentino Niño Retrete, premiato in Argentina, Olanda, Spagna e Germania.

Domenica 2 spazio alla conferenza Ecologia ed Ecosistemi cura dell’architetto Luca Spitoni alle ore 19:00, e alle 21 Cabaret di chiusura con tutte le compagnie ospiti, che metteranno in scena uno spettacolo frutto del lavoro condiviso durante il Festival e il coinvolgimento dei bambini delle scuole che hanno partecipato al Progetto Circondando 2023 Speciale Scuole. “Auguriamo a questo Festival di crescere e prosperare negli anni affinché il suo soffio vitale possa continuare a circondare sempre più luoghi e persone”, afferma Virginia Viviano con il suo staff: Gianni Sanna direttore tecnico, Andres Gutierrez artista di strada e conduttore dei laboratori, Camilla Vargiu responsabile per le scuole, Silvia Sotgiu insegnante acrobatica aerea e performer.

Laboratori e spettacoli sono aperti a tutti, su offerta libera e consapevole. Info Teatro Circo Maccus: 347 9650413 www.teatrocircomaccus.com