Olbia: discarica abusiva di inerti e rifiuti sotto la circonvallazione

Wednesday, 10 September 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Nuova segnalazione di discarica abusiva a Olbia. Questa volta ci troviamo all'uscita di Corso Vittorio Veneto, sulla strada statale 127, dove sotto la circonvallazione si estende una vera e propria discarica abusiva. Cumuli di inerti, scarti di demolizione, sacchi di plastica e perfino pneumatici usati giacciono accatastati contro i piloni del cavalcavia, trasformando un’area periferica della città in un luogo di degrado e abbandono.
Le immagini mostrano una situazione allarmante: tra i resti di mattoni e cemento spuntano rifiuti di ogni genere, dai sacchi dell’immondizia a vecchi indumenti, fino a oggetti di plastica e ferro. Un quadro che evidenzia non solo l’inciviltà di chi abbandona i materiali, ma anche la necessità di un intervento urgente per ripristinare il decoro e tutelare l’ambiente.
10 September 2025
09 September 2025
09 September 2025
09 September 2025
Santa Teresa Gallura. In merito alle presenze dei soldati di Israele in vacanza nelle strutture a Santa Teresa Gallura è intervenuta la sindaca Nadia Matta che con un post sulla sua pagina Facebook ha espresso la sua analisi in qualità ...
Olbia. Incidente in città nella tarda mattinata di oggi, il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli, per cause da accertare un veicolo è finito fuori dalla strada di percorrenza urtando due mezzi in sosta, nella zona vicino a Olbia...
Olbia. Allerto maltempo per rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi, con peggioramento nella giornata di domani, mercoledì 10 settembre. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso in data ordierma a partire da...
Abbanoa interviene sulla condotta foranea di Nuraghe Pitzinnu; cali di pressione e interruzioni in Posada, Siniscola, Budoni, Torpè e San Teodoro.
Olbia. La Sardegna terra di pace, che dice no alle guerre e alle vacanze dei soldati israeliani nel territorio isolano. Non si fermano le manifestazioni di dissenso per la presenza dei militari dell'Idf in vacanza nell'Isola. Nella giornata di vener...
08 September 2025
08 September 2025
08 September 2025
08 September 2025
08 September 2025
08 September 2025
08 September 2025