Olbia: discarica abusiva di inerti e rifiuti sotto la circonvallazione

Olbia. Nuova segnalazione di discarica abusiva a Olbia. Questa volta ci troviamo all'uscita di Corso Vittorio Veneto, sulla strada statale 127, dove sotto la circonvallazione si estende una vera e propria discarica abusiva. Cumuli di inerti, scarti di demolizione, sacchi di plastica e perfino pneumatici usati giacciono accatastati contro i piloni del cavalcavia, trasformando un’area periferica della città in un luogo di degrado e abbandono.

Le immagini mostrano una situazione allarmante: tra i resti di mattoni e cemento spuntano rifiuti di ogni genere, dai sacchi dell’immondizia a vecchi indumenti, fino a oggetti di plastica e ferro. Un quadro che evidenzia non solo l’inciviltà di chi abbandona i materiali, ma anche la necessità di un intervento urgente per ripristinare il decoro e tutelare l’ambiente.