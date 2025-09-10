Wednesday, 10 September 2025

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Cronaca, Nera

Olbia: discarica abusiva di inerti e rifiuti sotto la circonvallazione

La segnalazione

Olbia: discarica abusiva di inerti e rifiuti sotto la circonvallazione
Olbia: discarica abusiva di inerti e rifiuti sotto la circonvallazione
Olbia.it

Pubblicato il 10 September 2025 alle 09:51

condividi articolo:

Olbia. Nuova segnalazione di discarica abusiva a Olbia. Questa volta ci troviamo all'uscita di Corso Vittorio Veneto, sulla strada statale 127, dove sotto la circonvallazione si estende una vera e propria discarica abusiva. Cumuli di inerti, scarti di demolizione, sacchi di plastica e perfino pneumatici usati giacciono accatastati contro i piloni del cavalcavia, trasformando un’area periferica della città in un luogo di degrado e abbandono.

Le immagini mostrano una situazione allarmante: tra i resti di mattoni e cemento spuntano rifiuti di ogni genere, dai sacchi dell’immondizia a vecchi indumenti, fino a oggetti di plastica e ferro. Un quadro che evidenzia non solo l’inciviltà di chi abbandona i materiali, ma anche la necessità di un intervento urgente per ripristinare il decoro e tutelare l’ambiente.

Cronaca

Bianca

Santa Teresa Gallura, le parole della sindaca sugli ospiti provenienti da Israele

Santa Teresa Gallura. In merito alle presenze dei soldati di Israele in vacanza nelle strutture a Santa Teresa Gallura è intervenuta la sindaca Nadia Matta che con un post sulla sua pagina Facebook ha espresso la sua analisi in qualità ...

Cronaca

Olbia, auto cappottata: donna trasportata in ospedale

Olbia. Incidente in città nella tarda mattinata di oggi, il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli, per cause da accertare un veicolo è finito fuori dalla strada di percorrenza urtando due mezzi in sosta, nella zona vicino a Olbia...

Bianca

Allerta maltempo: pioggia e temporali a partire dal pomeriggio

Olbia. Allerto maltempo per rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi, con peggioramento nella giornata di domani, mercoledì 10 settembre. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso in data ordierma a partire da...

Bianca

Posada, lavori Abbanoa per riparazione improvvisa: acqua sospesa in molte località

Abbanoa interviene sulla condotta foranea di Nuraghe Pitzinnu; cali di pressione e interruzioni in Posada, Siniscola, Budoni, Torpè e San Teodoro.

Bianca

Olbia, nuovo sit in in aeroporto contro i voli da Tel Aviv

Olbia. La Sardegna terra di pace, che dice no alle guerre e alle vacanze dei soldati israeliani nel territorio isolano. Non si fermano le manifestazioni di dissenso per la presenza dei militari dell'Idf in vacanza nell'Isola. Nella giornata di vener...

Cronaca

Arzachena, scontro tra due auto: 5 feriti

Arzachena. Scontro frontale nella notte a Cannigione tra due auto.  I Vigili del Fuoco di Arzachena sono intervenuti intorno a mezzanotte per un incidente nel bivio che dalla SS125 porta a Cannigione. "Per cause da accertare- riporta il comunica...

Cronaca