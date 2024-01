Olbia, la giovane fotografa di concerti Alessandra Marongiu: "le mie foto per Salmo"

Olbia. Alessandra Marongiu, appassionata da sempre di musica, concerti e, da qualche tempo, anche di fotografia, vacanziera in Sardegna per le feste di Natale, si è ritrovata con la sua macchina fotografica al concerto di Capodanno e ha immortalato Salmo in scatti veramente unici, caratterizzati dalla luce e dai colori appariscenti tipici della musica live.

Residente in Piemonte da vent’anni, qualche mese fa ha deciso di approfondire la fotografia iscrivendosi ad un corso e acquistando una macchina fotografica semiprofessionale per iniziare il suo percorso, provando ad unire le sue due passioni: per la fotografia e per la musica.

“Il concerto di Salmo è stata un’occasione unica perché, essendo gratuito e aperto a tutti, era permesso portare la macchina fotografica anche ai non professionisti e io ne ho approfittato - racconta Alessandra e continua – Nonostante le condizioni non fossero delle migliori, data la mia posizione (quasi arrampicata sulle transenne nella folla che spingeva per farsi largo) mi ritengo molto soddisfatta degli scatti che sono riuscita a fare e molto onorata del fatto che il manager di Salmo abbia condiviso sulla pagina ufficiale Facebook una delle foto del concerto che ho postato.

Queste sono piccole soddisfazioni che danno uno slancio in più per impegnarsi nello studio e migliorare, continuando a salire la scala un gradino alla volta e, magari un giorno, riuscire ad ottenere un pass, anche solo per poco tempo, per poter scattare in maniera professionale ai concerti e realizzare pienamente il sogno di unire in uno scatto le mie passioni, cogliendo l’attimo e immortalandolo nello scatto perfetto tra i continui cambi e spostamenti di luci e colori in movimento sul palco”.

Ecco alcune delle foto scattate da Alessandra Marongiu durante il concerto di Capodanno: