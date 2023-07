Nord Sardegna, cane investito e soccorso sulla ss 131: tratto in salvo

Sassari. I Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti sulla SS 131 Km 191,700 in direzione Sassari intorno alle 11:30 per soccorrere un animale. Un cane, probabilmente ferito da una vettura, ha trovato riparo nel guard-rail centrale dell'arteria Sassari-Cagliari. Presente sul posto ANAS e Polizia Locale di Codrongianos, che si è fatta carico dell'animale per portarlo in una clinica veterinaria di Usini. Una corsia, direzione Sassari, è rimasta chiusa mentre veniva ripristinata la sicurezza della viabilità.