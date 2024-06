Nord Sardegna, camion precipita dal cavalcavia: muore l'autista

Sassari. Dalle 10.30 i Vigili del fuoco della Centrale di Sassari stanno intervenendo sulla SS 291, nei pressi di Bancali, per un incidente stradale. Per cause da accertare un T.I.R. è uscito di strada precipitando giù da un cavalcavia.

La squadra ha raggiunto il mezzo e ha provveduto ad estrarre il conducente dalle lamiere, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le prime immagini provengono dall'elicottero dei Vigili del fuoco del nucleo di Alghero Fertilia.