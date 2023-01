La Maddalena, venti forti: cadono grossi alberi, pali e insegne luminose

La Maddalena. Il maltempo di queste ore in Sardegna ha provocato diversi danni in tutta l'Isola, da nord a sud. Ad Olbia è crollato un cornicione che ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Pisa, mentre a La Maddalena sono diversi gli interventi avvenuti nella notte per grondaie pericolanti, caduta pali, insegne luminose, oltre all'intervento per la caduta di un albero a Caprera.