Torna BAC – Beauty Art Connect: l’evento della bellezza creativa (Milano, 12–13 ottobre 2025)

Due giornate imperdibili in cui Make up Artist, Hair Stylist, Fotografi, Videomaker e professionisti in strategie del lavoro si incontrano per ispirarsi, collaborare e crescere insieme.

BAC – Beauty Art Connect è molto più di un evento: è un’esperienza creativa, immersiva e formativa pensata per chi vuole spingersi oltre, aggiornarsi, fare rete e vivere da protagonista l’evoluzione del mondo Beauty insieme ai migliori professionisti del panorama italiano.



Make up Experience, esibizioni dal vivo, talk, performance e momenti di networking

in uno spazio dinamico di condivisione e connessione autentiche, uno spazio dove imparare, condividere e dare forma a nuove idee.

Se lavori o sogni di lavorare nel makeup e nel settore Beauty BAC è l’evento che non puoi perdere.



Scegli il ticket che fa per te!



BAC ti offre diverse modalità di accesso pensate su misura per te: puoi scegliere tra ingressi giornalieri, pass dedicati . ingressi specifici per accademie e studenti o la speciale Make Up Experience, per immergerti nell’ evento nel modo che preferisci

Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale www.bacbeautyart.com



