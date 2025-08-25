Torna BAC – Beauty Art Connect: l’evento della bellezza creativa (Milano, 12–13 ottobre 2025)

Monday, 25 August 2025
Due giornate imperdibili in cui Make up Artist, Hair Stylist, Fotografi, Videomaker e professionisti in strategie del lavoro si incontrano per ispirarsi, collaborare e crescere insieme.
BAC – Beauty Art Connect è molto più di un evento: è un’esperienza creativa, immersiva e formativa pensata per chi vuole spingersi oltre, aggiornarsi, fare rete e vivere da protagonista l’evoluzione del mondo Beauty insieme ai migliori professionisti del panorama italiano.
Make up Experience, esibizioni dal vivo, talk, performance e momenti di networking
in uno spazio dinamico di condivisione e connessione autentiche, uno spazio dove imparare, condividere e dare forma a nuove idee.
Se lavori o sogni di lavorare nel makeup e nel settore Beauty BAC è l’evento che non puoi perdere.
Scegli il ticket che fa per te!
BAC ti offre diverse modalità di accesso pensate su misura per te: puoi scegliere tra ingressi giornalieri, pass dedicati . ingressi specifici per accademie e studenti o la speciale Make Up Experience, per immergerti nell’ evento nel modo che preferisci
Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale www.bacbeautyart.com
Olbia. Achille e Vincent ancora più colorati, ancora più testimonial di un messaggio forte, contro tutti quei gesti vili, eseguiti da vigliacchi che agiscono la notte e nell'ombra. L'opera realizzata lo scorso anno e inaugurata a ...
Olbia. Nella giornata di ieri intorno all'isola di Tavolara è stato avvistato un magnifico esemplare di squalo elefante. La parola squalo di per sé incute timore, ma niente allarmismi in questo caso, poiché, nonostante le di...
Telti. Si concluderà questa sera la terza edizione del Premio Vittorio Inzaina - organizzato dalla Proloco e dal Comune di Telti, il sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio di Rai tre e Archivio Mario Cervo - che ha visto già ne...
Cala dei Sardi. Dal 20 al 22 agosto, presso Vela Cup - Yacht Club Cala dei Sardi, si è tenuta la mostra d’arte di Ana Maria Serna interamente dedicata al mare e alla sua valorizzazione, dal titolo “L’energia del mare”. ...
Olbia. Cari lettori, in questo nuovo numero di “Pillole di benessere e crescita personale”, data l’imminente fine delle vacanze estive, abbiamo pensato di trattare un tema ricorrente che, di questi tempi, ogni anno genera dinamiche ...
Golfo Aranci. Venerdì 29 agosto alle 21:30 presso l’anfiteatro antistante alla chiesa di San Giuseppe, lo scrittore Sebastiano Nata presenterà al pubblico il suo libro d’esordio “Il dipendente” che Feltrinelli ha...
