Golfo Aranci, una nuvola di colore

Golfo Aranci. Un tramonto infuocato da vita a un'immagine da cartolina. In questa foto scattata da Erika Campesi dalla Terza Spiaggia, il suggestivo paese con il suo mare e il monte caratteristici vengono sovrastati da un nuvolone che sembra zucchero filato. Un esplosione di luci, colori e contrasti che sembra trasportare in un altro mondo.
Olbia. Il Sindaco di Olbia ha emesso l'ordinanza n. 88 del 3 ottobre 2025 , con cui si impone un nuovo divieto sull'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari presso la subfrazione di Mamusi, in seguito ai risultati delle analisi condotte sulle acque p...
Berchidda. L'amministrazione comunale di Berchidda con il sindaco Andrea Nieddu è scesa in prima linea contro l'atto vandalico compiuto ai danni di una famiglia del centro gallurese. "In questo momento difficile e delicato per la Fa...
Olbia. Ritorna la rubrica dedicata agli eventi che coinvolgono la Gallura nel fine settimana e non solo. Ecco tanti appuntamenti tra natura, cultura, motori, musica e tanto altro. San Teodoro. Il Club Gallura Custom HD dedito alle moto Custom ed...
Olbia. Il prossimo 4 ottobre Olbia vivrà una serata all’insegna della musica, della convivialità e della tradizione popolare con Zeta Beer che si terrà in piazza Martino Cossu, di fronte all’Istituto Deffenu, nel cuor...
Olbia. Venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 16, Olbia ospiterà un incontro di rilievo sull’istituzione della zona franca extra territoriale in Sardegna. L’appuntamento si terrà all’hotel President ed è...
Berchidda. La "corro spensieratamente" è giunta ai nastri di partenza: domani mattina Maurizio Porcu affronterà i 65 km che lo porteranno da Cala Moresca fino a Berchidda per una corsa solidale che ha visto coinvolta l'intera Gallu...
