Golfo Aranci, al via la seconda edizione della rassegna barbaricina

Golfo Aranci. Tutto pronto per la seconda edizione della rassegna barbaricina. Quest’anno, “Golfo Aranci chiama, Barbagia risponde!” avrà luogo presso piazza Cossiga il 28 dicembre. L’evento è organizzato dal Centro commerciale Naturale di Golfo Aranci in collaborazione con l’associazione Culturale Happiness, realizzato con il contributo di camera di commercio di Sassari e Regione Autonoma della Sardegna

L’organizzazione, quest’anno, ha arricchito di tante novità questa edizione: un pranzo tipico sardo, degustazioni vinicole e food shop con diversi punti sparsi presso la piazza dove acquistare prodotti locali o dedicarsi a un po’ di sano shopping festivo.

Non mancherà l’intrattenimento: dalle ore 11:00 e durante tutta la giornata si esibiranno a turno diverse realtà corali e folkloristiche tra le più rappresentative della Barbagia e della Gallura. L’intento, quello di ricreare le piccole cortes apertas del centro Sardegna, ospitate nel borgo autentico di Golfo Aranci. Sarà un’occasione unica per passare una gustosa domenica fuori porta. Oltre l’assaggio si potrà godere di un programma ricco di tradizioni, suoni e balli. La presenza del coro Grazia Deledda di Nuoro conferma l’alto livello artistico della manifestazione. Parteciperanno inoltre per la prima volta il tenore di Orgoloso, “Il tenore Murales”composto da 4 voci tipiche. Il quartetto, oltre al suo ricco repertorio vanta anche il ricevimento del premio Mario Cervo insignito nel 2019. Presente anche il gruppo Folk di Oliena e il gruppo di Ballo di Nuoro. Non mancherà poi l'entità più rappresentativa locale, ovvero il coro Sos Astore dell’ass. San Giuseppe che ha sede proprio a Golfo Aranci. Per la seconda volta in piazza Cossiga tutte le associazioni si esibiranno a turno seguendo una scaletta composta da armonia e cura del dettaglio per un ascolto puro delle melodie tradizionali sarde. Una rara occasione di lustro e cultura con un totale di 80 artisti, tra voci, cori e ballerini.

“Si tratta di un importante gemellaggio culturale tra Barbagia e Gallura - ha affermato Miriam Leoni, segretario del CCN Golfo Aranci - Il dettaglio che mi preme sottolineare è che tutte le associazioni indosseranno i propri costumi tipici. Non sarà solo un evento ricco di gusto e di suoni, bensì una sfilata dei più bei abiti tradizionali sardi. Attendiamo molte più presenze rispetto allo scorso anno e ringraziamo tutti gli enti che hanno creduto ancora una volta in questo progetto, uno dei più importanti per la nostra associazione".