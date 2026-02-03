Olbia, arrivano i corsi professionali per gli under 18 dai Salesiani

Olbia. Arriva una novità importante: si aprono le iscrizioni a tre corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I percorsi sono promossi da CNOS-FAP Sardegna e COSPES Salesiani Sardegna ETS, realtà che da sempre rappresentano l’impegno salesiano nella formazione e nell’orientamento in tutta la Regione.

I corsi sono rivolti ai giovani che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado e che non compiranno 18 anni entro il 30 settembre 2026. L’obiettivo è chiaro: offrire ai giovani del territorio un orientamento concreto, competenze reali e un accompagnamento educativo continuo. Il tutto valorizzando le vocazioni turistiche e produttive della Gallura.

I percorsi attivati a Olbia sono tre:

• Operatore alla Ristorazione, indirizzo preparazione degli alimenti e allestimento dei piatti. Un corso pensato per formare personale qualificato di cucina, con forte attenzione alla pratica

e alla cultura del lavoro enogastronomico.



• Operatore elettrico, specializzato nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario.

• Operatore termoidraulico.



Per i corsi di operatore elettrico e termoidraulico è prevista anche una formazione mirata su alcune specializzazioni in ambito navale. Una scelta coerente con il contesto economico di Olbia e della costa, che apre alle giovani nuove opportunità in un settore strategico della Gallura.



I Salesiani tornano a investire con forza sulla formazione dei giovani a Olbia. Dopo anni di presenza stabile nella città, presso la Chiesa di San Ponziano nel complesso di Poltu Quadu.

Investire sui giovani non è più rimandabile. Nel 2025 i Salesiani hanno rafforzato la loro presenza in Gallura con la creazione canonica della comunità religiosa. Da lì è iniziato il lavoro che oggi porta alla nascita dei nuovi percorsi formativi.



"La decisione di riaprire la formazione professionale a Olbia nasce dall’ascolto dei giovani del territorio" afferma don Francesco Valente, direttore della comunità salesiana. L’indagine sociologica realizzata con il Comune e la Diocesi di Tempio-Ampurias ci ha mostrato un bisogno forte: tanti ragazzi chiedono percorsi concreti, capaci di dare senso allo studio e di aprire vere prospettive di futuro. Come Salesiani sentiamo la responsabilità di rispondere con una proposta educativa seria, accessibile e radicata nel territorio".



Don Valente aggiunge: "La nostra presenza a Olbia nasce dalla scelta della Diocesi di valorizzare il carisma del nostro fondatore, Don Bosco, capace di coniugare in modo naturale l’annuncio del Vangelo con l’impegno educativo. La riapertura della formazione professionale è certamente un servizio educativo e sociale per la città, ma soprattutto una risposta concreta alle attese che i giovani stessi ci hanno espresso, al loro desiderio di presente, di futuro, di infinito. E conclude: Questo progetto nasce da una storia lunga, fatta anche di attese e difficoltà. Oggi torna a essere un segno concreto di fiducia nei giovani di Olbia e della Gallura. Il nostro sogno è offrire opportunità reali, accessibili e capaci di aprire orizzonti di speranza".

Il rilancio dei corsi si inserisce in un sistema più ampio di formazione e accompagnamento educativo, grazie alla collaborazione con CNOS-FAP Sardegna e COSPES Sardegna.

"Con l’avvio dei corsi IeFP riportiamo a Olbia un’offerta strutturata, riconosciuta, gratuita e di qualità- dichiara don Maurizio Lollobrigida, presidente di CNOS-FAP Sardegna. È un percorso pensato per accompagnare i giovani dopo la scuola media e per offrire una risposta concreta anche a chi rischia la dispersione scolastica. Il nostro modello formativo è consolidato a livello nazionale: laboratori, competenze tecniche, certificazioni e un forte legame con le imprese. Investire negli IeFP significa dare ai giovani strumenti veri per costruire il proprio futuro e al territorio le competenze di cui ha bisogno".

Anche COSPES Salesiani Sardegna ETS sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: "La tradizione salesiana mette al centro il giovane, con le sue fragilità e le sue potenzialità. Nei percorsi di Olbia non ci concentreremo solo sulle competenze tecniche, ma anche sullo sviluppo umano, sociale e relazionale. Lavoreremo sull’orientamento, sulla motivazione allo studio e sulla prevenzione della dispersione scolastica. Investire oggi sui giovani significa costruire comunità più forti domani".

I Salesiani ringraziano infine l’Amministrazione comunale di Olbia. L’attivazione dei corsi riporta in città una presenza educativa che affonda le radici nei primi anni Duemila, quando il Comune affidò ai Salesiani il complesso di Poltu Quadu. Le politiche regionali dell’epoca permisero solo un avvio limitato delle attività, che si conclusero nel 2017 per i lavori di recupero degli immobili. Grazie alla Curia diocesana, tra il 2017 e il 2019 il complesso è stato completamente recuperato e oggi ospita servizi importanti, tra cui l’Assessorato ai Servizi alla Persona e il Community Hub. La pandemia ha rallentato la ripartenza, ma non l’ha fermata. Oggi, grazie all’impegno costante del Comune e dei Salesiani di Don Bosco, la formazione professionale torna a essere una leva educativa, sociale e occupazionale per il futuro della città

Il sogno che guida questa iniziativa è semplice e ambizioso: offrire ai giovani del territorio una nuova, solida opportunità di futuro. Un’offerta educativa qualificata, gratuita e capace di unire formazione professionale e accompagnamento umano.

Il numero di destinatari minimo previsto è pari a 12 con possibilità di ampliare il gruppo classe sino a 25 iscritti. Il percorso formativo potrà essere avviato al raggiungimento del 12^ iscritto salva la disponibilità del finanziamento. Le pre Iscrizioni dei giovani che frequentano la classe conclusiva del primo ciclo di istruzione avverrà tramite il portale web SIDI del ministero dell’istruzione e del merito al seguente link web https://www.istruzione.it/iscrizionionline

Le pre iscrizioni potranno avvenire in autonomia con propri mezzi telematici e SPID (anche CIE / CNS) ovvero con il supporto delle Agenzie Formative proponenti ai seguenti contatti: Olbia, Via Perugia 4 – Tel. Iscrizioni: 079 398300 - Telefono CFP 0789 374664 email: [email protected] (nella mail specificare sede e corso)

Le iscrizioni prevedono tre scelte. Le famiglie dovranno indicare come prima scelta il percorso ove intendono che il giovane frequenti ma è obbligatorio indicare come altra scelta un percorso di istruzione degli istituti scolastici che aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Potrà essere indicato altresì un altro percorso IeFP proposto in subordine al primo.

Le selezioni saranno effettuate a termine delle iscrizioni. L’ordine di graduatoria è definito in base alla precedente tabella, a parità di priorità in ordine di iscrizione, in subordine si effettuerà il sorteggio delle candidature. In caso di riaperture dei termini per le iscrizioni successive a quelle sul SIDI, ai destinatari iscritti in soprannumero, rispetto ai posti previsti, sarà garantita la possibilità di inoltrare ulteriori DPT per l’iscrizione a percorsi che hanno ancora posti disponibili.

Il percorso formativo è totalmente gratuito. Nulla è dovuto dalla famiglia all’agenzia formativa per quote di iscrizione. Durante il percorso formativo è corrisposto alla famiglia dell’allievo il rimborso del costo dell’abbonamento annuale studenti dei mezzi di trasporto pubblici nella misura massima pagata e dimostrabile tramite consegna della ricevuta di pagamento effettuata per i singoli anni formativi.

Il rimborso avverrà tramite bonifico all’IBAN del genitore/tutore in proporzione alla frequenza dell’allievo.

Fasi iscrizione:

Fase 1: Gennaio/febbraio 2026: Iscrizioni tramite il sistema di iscrizione del ministero della pubblica istruzione SIDI: https://www.istruzione.it/iscrizionionline entro il 14 febbraio 2026

Codice Istituto SSCF03700A

Fase 2 (per posti disponibili): Successivamente alla scadenza MIM tramite il sistema della Regione Sardegna SIL a seguito di avviso Regione Sono destinatari dei percorsi triennali di qualifica i giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 30/09/2026: - residenti o domiciliati in Sardegna - aver concluso il primo ciclo di istruzione di secondo grado (licenza media); - avere un’età inferiore ai 18 anni (ovvero 17 anni e 364 giorni alla data del 30/09/2026)