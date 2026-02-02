Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: arriva l’ing. Salvatore Corrao

Nuoro. Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.



Si è svolta nella mattina di oggi 2 Febbraio la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ing. Salvatore Corrao, alla presenza del Direttore Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco Ing. Nicola Micele.

L’ingegnere Salvatore Corrao, nato a Palermo nel 1977, si è Laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Palermo ed è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2006, avviando una carriera ventennale contraddistinta da incarichi di crescente responsabilità.



Nel corso della sua attività professionale ha operato come funzionario tecnico sia presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nella Direzione Centrale per l’Emergenza, e sia successivamente presso il Comando di Roma. Promosso Primo Dirigente nel 2024, nel 2025 è stato assegnato presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Incendi.



L’ing. Corrao ha maturato consolidate competenze nella gestione di emergenze sismiche, idrogeologiche e tecnologico-industriali e ha partecipato a operazioni di coordinamento operativo, anche in collaborazione con team internazionali, in occasione di gravi calamità in Italia e all’estero, tra cui: il terremoto di Amatrice–Ascoli Piceno (2016), l’alluvione di Casamicciola – Ischia (2022) e il terremoto di Hatay, in Turchia (2023).Corrao conosce già il territorio nuorese, avendo partecipato nel 2013 alle operazioni di soccorso durante l’alluvione “Cleopatra”.



Parallelamente all’attività operativa, svolge anche il ruolo di formatore e docente in corsi, master e seminari dedicati alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi. Ha recentemente conseguito un Master universitario di II livello in “Innovazione nella gestione delle crisi, del soccorso pubblico e della sicurezza” presso l’Università della Tuscia di Viterbo.

Nel suo primo messaggio da Comandante, l’ing. Corrao ha voluto ringraziare il Comandante che lo ha preceduto per il lavoro svolto, dichiarando:



"Ho assunto con entusiasmo il comando del capoluogo barbaricino. La mia azione sarà improntata al gioco di squadra con le donne e gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, rafforzando la sinergia con gli altri enti che collaborano alle attività di soccorso, per garantire un supporto sempre più efficace al cittadino".