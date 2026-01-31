Assalto al bancomat: ferito uno dei rapinatori

Saturday, 31 January 2026
Orosei. Assalto fallito al bancomat del Banco di Sardegna a Sos Alinos, nella scorsa notte. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno intorno alle 3.30, svegliando i residenti della frazione turistica di Orosei.
La deflagrazione ha danneggiato il rivestimento esterno dello sportello ma la cassaforte è rimasta intatta. Sul posto sarebbero state rinvenute tracce di sangue, segno che uno dei malviventi potrebbe essersi ferito. La banda è fuggita a bordo di un’auto rubata a Orosei e poi abbandonata nelle campagne di Onifai.
Sulla vicenda, - come riportato da La Nuova Sardegna -indagano i carabinieri di Siniscola, che stanno esaminando le immagini della videosorveglianza.
