Olbia, insediato il comitato di gestione sotto la presidenza Bagalà

Olbia. Con la prima riunione del Comitato di Gestione e la nomina del nuovo Segretario Generale, si completa l’assetto di governance dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Ieri, dopo la seduta dell’appena rinnovato Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, si è riunito il nuovo Comitato di Gestione composto, appunto, dal Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, dal Direttore Marittimo di Cagliari, Giovanni Stella e dai rappresentanti della Regione Sardegna, Mario Valente, delle Città Metropolitane di Cagliari, Luca Ancis, di Sassari, Gianfranco Benelli e del Comune di Olbia, Massimo Putzu.

Nel corso delle due riunioni, il Presidente ha illustrato ai presenti i punti cardine del mandato quadriennale: dialogo e sinergia interistituzionale; pianificazione di sistema e programmazione di opere orientate alla valorizzazione delle vocazioni storiche e tradizionali dei singoli porti e delle attività produttive presenti nelle aree retroportuali (cantieristica nautica da diporto, logistica, produzioni innovative); attuazione di politiche ambientali ed energetiche, sia per l’abbattimento delle emissioni che per un’infrastrutturazione consapevole e indirizzata alla creazione di nuove economie circolari.

Particolare attenzione è stata rivolta alle dinamiche geopolitiche eagli inevitabili riflessi sull’economia mondiale e sul trasporto marittimo.

Proprio al riguardo, nel corso dell’illustrazione relativa all’andamento dei traffici e alle previsioni molto incerte sul 2026, il Presidente ha richiamato l’attenzione e la sensibilità dei membri dell’Organismo di Partenariato, sulla necessità di agire coralmente per chiedere la eliminazione permanente dell’ETS per le isole minori e maggiori.

Nel corso della riunione del Comitato di Gestione, dopo la trattazione dei punti all’ordine del giorno relativi alla variazione di bilancio e all’esame di diverse istanze per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime nelle aree portuali del Sistema, è stata sottoposta e approvata all’unanimità la nomina del nuovo Segretario Generale dell’AdSP, Alessandro Becce.

Ingegnere elettrotecnico, già Presidente dell’Autorità Portuale di Savona, da oltre trent’anni opera con ruoli apicali nel settore portuale e logistico in Italia (Cagliari – La Spezia) e in contesti internazionali, in particolare nei comparti container, general cargo, rinfuse e project cargo.

“Con la prima seduta del Comitato di Gestione e la nomina del Segretario Generale portiamo a completamento la struttura organizzativa dell’Ente – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Sono molto soddisfatto della composizione e dell’alto profilo di questa squadra. Un prezioso mix di esperienze e competenze che oggi si rivela più che mai necessario per affrontare le complesse sfide, ma anche le numerose opportunità di una Blue Economy in rapida evoluzione,che richiede continui adattamenti ad una situazione geopolitica particolarmente fluida”.