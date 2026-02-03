Frode fiscale tra la Lombardia e la Costa Smeralda: sequestrati beni e auto per 3 milioni e mezzo di euro

Tuesday, 03 February 2026
Informazione dal 1999
Brescia. La Guardia di Finanza di Brescia scopre una maxi frode fiscale, coinvolta la Lombardia e la Costa Smeralda: l'operazione ha portato ad un sequestro di beni per un valore di 3 milioni e mezzo di euro.
La Compagnia di Desenzano del Garda, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, avrebbe disvelato un meccanismo fraudolento fondato sull’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sull’indebita compensazione di crediti inesistenti e su condotte di autoriciclaggio, sequestrando beni per un valore complessivo di quasi tre milioni e mezzo di euro, comprendenti numerosi immobili situati in provincia di Brescia, di Vicenza e nel nord della Sardegna, un’autovettura di lusso, nonché disponibilità finanziarie e quote societarie.
Gli approfondimenti investigativi - come riporta lo stesso comunicato della GdF - hanno avuto origine da un’attività ispettiva di natura fiscale nei confronti di una società operante nel settore della consulenza amministrativa, nel corso della quale sarebbero emerse, tra l’altro, condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Informata l’Autorità Giudiziaria, le indagini sono state estese a ulteriori quattro società, di cui una solo formalmente radicata in provincia di Rimini e tre in comuni situati sulle sponde del Lago di Garda, tutte operative nel settore della consulenza amministrativa ed imprenditoriale, le quali avrebbero alimentato un flusso di fatturazione fittizia ammontante a circa quattro milioni di euro.
Tali falsi documenti contabili sarebbero stati utilizzati per conferire parvenza di liceità ad attività di ricerca e sviluppo asseritamente svolte da una diversa società operante sempre nella zona del Benaco bresciano nel settore del commercio all’ingrosso di macchinari industriali.
Quest’ultima azienda avrebbe dichiarato in modo fittizio lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, giustificandone i costi tramite fatture per operazioni inesistenti e procedendo alla compensazione di crediti d’imposta fittizi pari ad oltre un milione di euro.
Gi approfondimenti avrebbero inoltre consentito di ricostruire le modalità attraverso le quali gli indagati sarebbero riusciti a “monetizzare” i flussi finanziari connessi alle fatture false.
Le somme generate dai bonifici effettuati a pagamento delle fatture fittizie, relative alla ricerca e sviluppo, sarebbero state successivamente dirottate verso ulteriori società, non solo mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche attraverso un meccanismo particolarmente insidioso. In particolare, sarebbero stati stipulati contratti preliminari di compravendita tra società, con versamento di caparre confirmatorie; l’acquirente avrebbe poi rinunciato al perfezionamento del contratto perdendo la caparra e consentendo così la restituzione del provento illecito, occultandone la provenienza da reato.
Valutati gli elementi investigativi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, quantificato complessivamente in circa tre milioni e mezzo di euro. Il provvedimento ha consentito di sottoporre a vincolo un importante patrimonio, comprendente immobili ubicati in provincia di Brescia, ovverosia nel comune capoluogo, a Desenzano del Garda, Lodrino, Temù e Polpenazze del Garda, in provincia di Vicenza ed in Sardegna nell’area della Costa Smeralda, nonché un autoveicolo di lusso marca Lamborghini, quote societarie e disponibilità liquide di denaro.
03 February 2026
03 February 2026
03 February 2026
03 February 2026
Work And Passion Lab è una scuola di formazione specializzata nel settore del make-up professionale, nata con l’obiettivo di trasformare la passione per il trucco in una vera competenza lavorativa. La struttura propone percorsi formativi...
Berchidda. Paese senz'acqua nella giornata di giovedì 5 per un intervento di sostituzione delle apparecchiature idrauliche. "Si comunica che, nella giornata di giovedì 05 Febbraio 2026 dalle ore 08:00 sino alle ore 20:00, verrà ...
Santa Teresa Gallura. La sindaca Nadia Matta riparte da zero sul Puc: si interrompe, a sorpresa, il rapporto con l'ingegnere incaricato di strutturare un piano urbanistico per il comune gallurese. La prima cittadina ha condiviso con un lung...
Arzachena. Esistono personalità che non abitano lo spazio, ma lo respirano. Beatrice Satta, classe 1996, è una di queste rarità: una creatura che sembra uscita da una tela preraffaellita per camminare tra le rocce granitiche dell...
Olbia. Quando fare la spesa diventa un'acrobazia: potrebbe essere questo il titolo ironico che racconta questa foto, che oltre a strapparci un sorriso solleva ben più di un interrogativo. Quando un oggetto inconsueto si trova in un posto ...
Nuoro. Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Si è svolta nella mattina di oggi 2 Febbraio la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ing. Salvatore Corrao, alla pr...
02 February 2026
02 February 2026
02 February 2026
02 February 2026
02 February 2026
02 February 2026
01 February 2026