Friday, 06 February 2026

Cronaca, Giudiziaria

Olbia e la Sardegna nei file di Epstein: un crocevia di "ragazze", feste e voli

Anche l'isola compare nel materiale pubblicato dal Dipartimento di giustizia

Angela Galiberti

Pubblicato il 06 February 2026 alle 07:00

Olbia. Anche l'Isola ha avuto una "parte", del tutto incolpevole, nella storia del pedofilo statunitense Jeffrrey Epstein, legato a doppia mandata con i servizi segreti israeliani e una pletora di miliardari che, oggi, hanno letteralmente il mondo nelle loro mani. Lo si legge negli "Epstein files" pubblicati dal DOJO, il Dipartimento della Giustizia statunitense (ne ha parlato anche l'Unione). Migliaia di mail, video e foto che raccontano una storia raccapricciante e, allo stesso tempo, pericolosa (benché l'opinione pubblica non ne sia praticamente informata: il materiale è talmente tanto che ci vorrà ben più di qualche giorno per tirare fuori il "succo").

La parola "Sardinia" (Sardegna, in inglese) compare in 194 di questi files. Sono scambi di mail che parlano di vacanze, prenotazione di voli e nautica di lusso: l'isola è una meta esotica dove Epstein si recava ogni tanto. Le mail sono datate 2010, 2011, 2017.

Anche Olbia è presente nel database: complice l'aeroporto, la città compare in una sessantina di file. Dall'aeroporto di Olbia passavano, infatti, non solo Epstein e i suoi amici, ma anche le "girls", le ragazze, che venivano spostate da un capo all'altro del mondo. In uno degli scambi, partivano dall'isola di Funchal, arrivavano a Olbia e poi dopo qualche giorno venivano spostate una volta verso Parigin e un'altra volta verso Milano. Chi siano queste ragazze non è dato sapere né si sa dove Epstein passava le vacanze né chi fossero i suoi amici. Fatto sta che il pedofilo statunitense è passato anche dalle nostre parti, ma la sua non è solo una storia di abusi: è soprattutto una storia di potere.

