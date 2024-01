Epifania in Sardegna, viaggio nelle antiche tradizioni

Olbia. Mentre in molte parti d'Italia i bambini attendono con trepidazione l'arrivo della Befana, in Sardegna si conservano radici antichissime legate all'Epifania, con una festività che un tempo vedeva protagonisti i Re Magi e rituali culinari ricchi di significato.

La Befana, vecchietta dai capelli bianchi che cavalca una scopa, è diventata una figura familiare in tutta Italia, attesa ogni anno nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dai bambini impazienti di scoprire i dolcetti nelle calze appese sotto il camino. Tuttavia, in Sardegna, la festa dell'Epifania era un tempo associata all'arrivo dei Re Magi, noti come "Sa pasca de is tres Reis" in sardo, che giungevano a Betlemme il 6 gennaio per donare a Gesù oro, incenso e mirra.

Le radici profonde di questa festività si riflettono nel nome simile a quello usato in Catalogna, "els tres Reis", dove ancora oggi si scambiano doni speciali nella notte dell'Epifania. Ma quali sono le antiche tradizioni sarde legate a questa celebrazione?

Il 6 gennaio, molti sardi erano soliti preparare un impasto dolce contenente una fava, un cece e un fagiolo. Una volta cotto e portato in tavola, chi avesse trovato uno di questi legumi nella propria fetta si auspicherebbe fortuna per tutto l'anno. Questa pratica ricorda il "Roscon de Reyes", un pane tipico spagnolo con una fava nascosta al suo interno. Chi la scopre ha l'onere di pagare il dolce per tutti!

A Benetutti, una tradizione gastronomica ancor viva è la preparazione de "su Kàpidu 'e s’annu" o de "sas Fikkas", una coroncina di pane bianco realizzata nella notte di Capodanno e spezzata sul capo del più piccolo di casa il 6 gennaio. A Nule, invece, si realizza "sa pertusìta" o "sa pertupìtta", un pane particolare con forti connotazioni propiziatrici.

L'Epifania in Sardegna si rivela così un'occasione per riscoprire le tradizioni che resistono al trascorrere del tempo, un mix di folklore, storia e cucina che contribuisce a mantenere viva l'identità culturale dell'isola.