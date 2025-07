Elisabetta Canalis torna al rifugio LIDA di Olbia: dodici anni di amore per i "fratelli minori"

Olbia. Anche quest'anno Elisabetta Canalis ha mantenuto la promessa. La celebre showgirl e attrice di origini sassaresi è tornata ieri al rifugio "I Fratelli Minori" della LIDA sezione di Olbia, confermando un legame che dura ormai da dodici anni e che rappresenta una delle tappe immancabili delle sue vacanze estive in Sardegna.

La storia d'amore tra Elisabetta Canalis e la LIDA di Olbia inizia in realtà nel 2013, durante la grande alluvione che colpì la Sardegna. Fu lei stessa a contattare il rifugio: "Ciao sono Elisabetta Canalis, ditemi cosa posso fare per voi, per la mia adorata terra", disse al telefono alla responsabile incredula. Il primo gesto concreto furono 15 bellissime cucce donate per scaldare gli animali che dormivano all'addiaccio dopo i danni dell'alluvione. La prima visita fisica al rifugio avvenne poi nel giugno 2015, quando Elisabetta, incinta e accompagnata dal marito Brian Perri, trascorse una giornata emozionante con i cani del rifugio, dispensando "baci e coccole a tutti, cani, gatti, cuccioli, i vegliardi del piazzale". Da allora, ogni estate è diventata un appuntamento fisso, un gesto di affetto verso la sua terra d'origine e verso una causa che le sta particolarmente a cuore. Nel corso degli anni, la showgirl ha portato avanti questo impegno in maniera costante, dando maggiore visibilità al canile e sensibilizzando l'opinione pubblica sui problemi del randagismo che affliggono la Sardegna.

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e la LIDA di Olbia non si limita alle visite estive. Nel corso degli anni, la showgirl ha concretizzato il suo amore per gli animali adottando due cani abbandonati del rifugio, dimostrando che il suo impegno va oltre la semplice apparizione mediatica. Negli ultimi anni, Canalis è diventata anche madrina di importanti progetti sanitari, come quello per la lotta alla leishmaniosi che ha visto coinvolti centinaia di cani del rifugio olbiese in campagne gratuite di test, vaccinazioni e trattamenti antiparassitari.

Ieri, 1 luglio 2025, la showgirl sarda, legatissima al rifugio olbiese e alla difesa dei diritti degli animali, ha mantenuto la sua promessa visitando gli oltre 700 trovatelli ospitati nella struttura.

"Oggi è stata una giornata speciale, abbiamo avuto l'onore di ricevere la visita di Elisabetta Canalis, che ci ha sorpreso all'ultimo minuto", hanno raccontato con emozione i volontari del rifugio. "Ogni volta che torna in Sardegna durante l'estate, il nostro rifugio diventa una tappa fissa per lei e non possiamo che essere grati per il suo affetto e il suo sostegno".

"Elisabetta non solo ci regala momenti indimenticabili, ma porta anche visibilità ai nostri amati amici a quattro zampe, aiutandoci a far conoscere le loro storie e la loro ricerca di una famiglia", sottolineano i volontari della LIDA. In passato, la Canalis aveva spiegato l'importanza di queste visite anche dal punto di vista educativo: "È stato bello far vedere a Skyler che i cani non sono tutti fortunati come i nostri. Ce ne sono tantissimi che cercano qualcuno che li ami. Insegniamo ai nostri bambini che gli animali che si trovano nei canili sono ugualmente dolcissimi".

Durante la sua prima visita nel 2015, quando era incinta, Elisabetta aveva dato un messaggio importante contro l'abbandono degli animali domestici all'arrivo di un bambino, dimostrando che "l'arrivo di un figlio non può e non deve essere una scusa per abbandonare o rinunciare ad un amico".

"Grazie di cuore Elisabetta per essere sempre al nostro fianco e per la tua dedizione verso il nostro lavoro", concludono dal rifugio. "Torna presto e, come ti abbiamo detto, non dimenticarti di noi e dei nostri tesori. Insieme possiamo continuare a fare la differenza nella vita di tanti animali bisognosi." Il rifugio di Olbia, gestito dai volontari capitanati dall'instancabile Cosetta Prontu, opera spesso in stato di emergenza recuperando i casi più disperati, da dodici anni può contare sull'affetto e il sostegno costante di Elisabetta Canalis, una storia d'amore che non accenna a interrompersi, testimonianza di come il legame con le proprie radici possa tradursi in gesti concreti di solidarietà e impegno sociale.