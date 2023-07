È tempo di vacanze, attenzione ai post sui social: ladri sempre in azione

Olbia. E' giunta l'ora delle ferie per la maggior parte degli italiani che solitamente hanno liberi il periodo dai primi di agosto oppure la settimana centrale di ferragosto. In tanti hanno scelto di partire, molti sceglieranno la Sardegna e comunque le case rimangono vuote a lungo. Le grandi città si spopolano e prendono vita le località di mare e montagna.

Come ogni anno il consiglio è sempre lo stesso. Dati i tempi sempre più tecnologici, si consiglia di non pubblicare sui profili social foto, video o frasi che possano far capire che i proprietari sono in vacanza e dunque le case sono libere. Il tutto può comunque essere reso pubblico al ritorno, così da evitare le brutte sorprese dopo il relax di un bel soggiorno. La stessa cosa ovviamente vale anche per i cittadini di Olbia, infatti proprio in città ultimamente si contano numerosi furti in appartamento.