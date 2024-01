Dispersione scolastica, in Sardegna è allarme: abbandono scolastico del 18,8%

Olbia. Un recente studio longitudinale condotto dal Ministero dell'Istruzione ha gettato luce sulla preoccupante situazione della dispersione scolastica in Italia, con un focus particolare sulla Sardegna. L'analisi, che ha esaminato il percorso scolastico degli studenti dal 2012 al 2022, rivela dati allarmanti che meritano un'attenzione immediata.

A partire dal settembre 2012, 583.644 alunni hanno iniziato il primo anno di scuola secondaria di I grado. Nel corso dei dieci anni successivi, 96.177 di questi studenti, pari al 16,5% del totale, hanno abbandonato il sistema scolastico senza conseguire un titolo di studio. Questo dato è significativo, poiché mostra un incremento progressivo dell'abbandono scolastico durante il percorso di studi.

In Sardegna, la situazione è particolarmente grave. La regione registra un tasso di abbandono del 18,8%, superiore alla media nazionale del 16,5% e ben al di sopra della media delle regioni settentrionali e centrali. Questo dato colloca la Sardegna tra le regioni con il più alto tasso di dispersione scolastica in Italia, dietro solo a Campania e Sicilia.

L'analisi dettagliata mostra che l'abbandono scolastico è più elevato nei primi anni della scuola secondaria di I grado, con circa 6.600 studenti che hanno abbandonato ogni anno. Questo numero aumenta significativamente nel corso del terzo anno, con 14.346 studenti che lasciano la scuola. Anche nella scuola secondaria di II grado, i numeri sono preoccupanti, con un picco di 18.300 abbandoni nel terzo anno.

Un altro aspetto rilevante è la differenza di genere: il 19% degli alunni maschi ha abbandonato la scuola, contro il 13,7% delle alunne femmine. Inoltre, il tasso di abbandono tra gli studenti stranieri è drammaticamente più alto, con il 40,3% degli alunni stranieri che lasciano la scuola, rispetto al 13,7% degli italiani. Tra gli studenti stranieri, quelli nati all'estero sono i più colpiti, con un tasso di dispersione del 44,1%.

La gestione delle scuole sembra influenzare questi numeri: gli studenti provenienti da scuole statali hanno un tasso di abbandono del 16,7%, mentre quelli delle scuole paritarie si attestano al 10%. Infine, gli studenti in ritardo scolastico hanno un tasso di abbandono molto più elevato, pari al 55,5%, rispetto al 12,6% di quelli in regola.

Questi dati sottolineano la necessità di interventi mirati e strategie efficaci per contrastare la dispersione scolastica in Sardegna. È fondamentale che istituzioni, scuole, famiglie e comunità locali collaborino per creare un ambiente educativo più inclusivo e supportivo, in grado di mantenere gli studenti impegnati e motivati nel loro percorso di studi.