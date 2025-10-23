Da Kiev a Tempio: finisce dopo due anni la fuga di una madre con la figlia

Tempio Pausania. Si è chiusa a lieto fine, almeno sul piano umano, la lunga fuga di una donna ucraina di 35 anni che due anni fa aveva lasciato la Gallura portando con sé la figlia di appena cinque anni. Dopo mesi di ricerche e un mandato di cattura valido in diversi Paesi dell’Unione Europea, la donna è rientrata in Sardegna, dove dovrà ora affrontare la giustizia italiana.

La vicenda era iniziata con la separazione dal marito, un imprenditore tempiese. Nonostante il divieto del tribunale, la donna aveva abbandonato la casa familiare e raggiunto l’Ucraina, facendo perdere le proprie tracce. Per oltre un anno le autorità europee avevano cercato di rintracciarla, fino a quando la sua posizione è stata individuata grazie alla collaborazione tra la polizia e la magistratura di Tempio.

Il ritorno in Gallura ha consentito il ricongiungimento della bambina con il padre, ma ora la donna dovrà rispondere di sottrazione di minore. Il procedimento penale e la causa civile di separazione si terranno entrambi il 15 novembre presso il Tribunale di Tempio Pausania.

L’avvocato Salvatore Deiana, che rappresenta il marito, ha spiegato che la priorità resta la serenità della minore. Una storia complessa, che ha attraversato confini e coinvolto diverse autorità internazionali, e che ora sembra avviarsi verso una nuova fase, nel segno della responsabilità e della tutela familiare.

