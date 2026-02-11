Vento fortissimo sul nord Sardegna: oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco, Gallura tra le zone più colpite

Olbia. Il forte vento che soffia dalle prime ore del mattino su tutto il nord Sardegna sta mettendo a dura prova il sistema dei soccorsi. Sono oltre cento gli interventi già effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Sassari, con più di quaranta richieste ancora in coda, a causa delle numerose segnalazioni di pericolo arrivate nel corso della giornata.

I danni maggiori si concentrano nei comuni della Gallura, dove le squadre dei Vigili del Fuoco di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, supportate dai distaccamenti di Ozieri e dalla sede centrale di Sassari, stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza di strade, edifici e cittadini.