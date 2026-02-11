Olbia, via libera allo svincolo degli indennizzi per gli espropri di via Nanni

Olbia. Autorizzata la liquidazione delle somme agli eredi Bardanzellu per i terreni acquisiti dal Comune. Con la determinazione dirigenziale n.314 del 10 febbraio 2026, il Comune di Olbia ha autorizzato lo svincolo definitivo dei depositi amministrativi costituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione di parcheggi pubblici e di una palestra in via Alessandro Nanni. Il provvedimento chiude una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria iniziata oltre vent’anni fa, legata a procedure espropriative avviate tra il 2003 e il 2004 e successivamente impugnate dai proprietari, appartenenti alla famiglia Bardanzellu.

Le aree interessate – identificate al Catasto Terreni, foglio 37, mappali 1808, 1810, 1890 e 1892 (parte) – sono state utilizzate per opere di interesse pubblico, subendo una trasformazione irreversibile. A fronte delle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che avevano ordinato la restituzione dei beni, il Comune ha scelto nel 2014 di procedere con l’acquisizione autoritativa ex art. 42-bis del DPR 327/2001, riconoscendo un indennizzo complessivo pari a 476.883,52 euro, depositato presso il M.E.F.

Negli anni successivi, una parte delle somme è stata progressivamente svincolata a favore di diversi componenti della famiglia Bardanzellu, anche a seguito di transazioni e sentenze. Restava pendente il deposito intestato a Bardanzellu Pierluigi Peppino Francesco, nel frattempo deceduto.

A seguito della documentazione successoria presentata, il Comune ha accertato che gli unici eredi legittimi sono Giovanni Carlo Bardanzellu e Caterina Bardanzellu, ciascuno per una quota del 50 per cento.

Con l’atto del 10 febbraio 2026 viene quindi autorizzato lo svincolo finale del deposito n.1247681, per un importo di 52.350,73 euro ciascuno, oltre agli interessi maturati, con applicazione della ritenuta fiscale del 20 per cento prevista dalla normativa vigente.

Il provvedimento dispone che, una volta effettuate le verifiche fiscali previste dall’articolo 48-bis del DPR 602/1973, il M.E.F. potrà procedere alla liquidazione delle somme, dichiarando conclusa l’intera procedura di acquisizione e liquidazione relativa agli espropri di via Alessandro Nanni. La determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente.