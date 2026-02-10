Metà settimana con venti forti, mareggiate e burrasca nell’Isola

Cagliari. Una nuova onda depressionaria di origine atlantica transiterà sulla Sardegna nel corso della giornata di domani (11/02/2026), seguita da un’altra più estesa e profonda che nel corso della giornata di giovedì (12/02/2024) favorirà lo sviluppo anche di un minimo chiuso al suolo sull’Italia settentrionale. I forti gradienti barici ad esso associati determineranno venti di burrasca e localmente anche fino a tempesta sul Mediterraneo centro-occidentale.

Valutate le informazioni disponibili si emette il seguente avviso di condizioni meteorologiche avverse: a partire dalle ore 09:00 dell’11/02/2026 e fino alle ore 06:00 del 13/02/2026, sono previste condizioni di forte ventilazione sul territorio regionale.

Dalla mattinata di domani, 11/02/2026, sono attesi venti provenienti da ovest, localmente fino a burrasca, sulle coste settentrionali e orientali della Sardegna e sui crinali, con una progressiva attenuazione a partire dalla serata.

Nella giornata di giovedì 12/02/2026 è prevista una nuova e più marcata intensificazione dei venti su tutta l’isola. I venti soffieranno forti dai quadranti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca su ampie aree costiere e localmente fino a tempesta sulle coste orientali e sui crinali. Sono inoltre previste mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla mattinata di venerdì 13/02/2026.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse e tutta la documentazione emessa dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze. Si raccomanda la massima prudenza alla guida di autoveicoli e motoveicoli, in quanto le forti raffiche laterali possono provocare sbandamenti, soprattutto nei tratti stradali più esposti come le uscite dalle gallerie e i viadotti. È inoltre opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Nelle zone costiere, la forte ventilazione comporta un elevato rischio di mareggiate, in particolare quando il vento soffia perpendicolarmente alla linea di costa. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere strade costiere, evitando la sosta in prossimità di strutture esposte al moto ondoso. È consigliato evitare la balneazione e l’uso di imbarcazioni.

Si invitano infine i cittadini a seguire le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo eventi di vento forte e mareggiate che sono consultabili ai seguenti indirizzi web:



http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819133321.pdf

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819132735.pdf