Vento: nel nuorese oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco, le operazioni in corso

Nuoro. Il forte vento che dalla mattinata sta interessando ampie aree della Sardegna centrale continua a mettere a dura prova il territorio. Sono 110 gli interventi già effettuati dal personale del Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Nuoro a partire dalle ore 8:00, mentre circa 50 richieste di soccorso risultano ancora in attesa nei territori del Nuorese, della Baronia e dell’Ogliastra. Di fronte all’emergenza, il Comando ha disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso, con 40 unità operative e 16 mezzi attualmente impegnati sul campo. Le operazioni proseguiranno per tutta la notte, sotto il coordinamento diretto del Funzionario di Guardia e del Salvatore Corrao, comandante provinciale.

Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi sradicati o caduti su veicoli in sosta e sedi stradali, oltre a coperture divelte dal vento e pali pericolanti, con situazioni di rischio diffuse per la viabilità e la sicurezza pubblica.

Il Comando raccomanda massima prudenza negli spostamenti, invitando la popolazione a evitare le aree alberate e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.