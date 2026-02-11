Vento: nel nuorese oltre 110 gli interventi dei Vigili del Fuoco, le operazioni in corso

Wednesday, 11 February 2026
Nuoro. Il forte vento che dalla mattinata sta interessando ampie aree della Sardegna centrale continua a mettere a dura prova il territorio. Sono 110 gli interventi già effettuati dal personale del Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Nuoro a partire dalle ore 8:00, mentre circa 50 richieste di soccorso risultano ancora in attesa nei territori del Nuorese, della Baronia e dell’Ogliastra. Di fronte all’emergenza, il Comando ha disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso, con 40 unità operative e 16 mezzi attualmente impegnati sul campo. Le operazioni proseguiranno per tutta la notte, sotto il coordinamento diretto del Funzionario di Guardia e del Salvatore Corrao, comandante provinciale.
Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi sradicati o caduti su veicoli in sosta e sedi stradali, oltre a coperture divelte dal vento e pali pericolanti, con situazioni di rischio diffuse per la viabilità e la sicurezza pubblica.
Il Comando raccomanda massima prudenza negli spostamenti, invitando la popolazione a evitare le aree alberate e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.
