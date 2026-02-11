Vento fortissimo: decine di interventi dei Vigili del Fuoco, strade chiuse per alberi caduti

Wednesday, 11 February 2026
Nuoro. Il vento soffia con estrema violenza su gran parte della Sardegna centrale e orientale e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato senza sosta dalle prime ore del mattino per far fronte alle numerose richieste di soccorso tecnico urgente. Secondo quanto comunicato, sono 25 gli interventi già effettuati, mentre oltre 40 richieste risultano ancora in attesa, a testimonianza di una situazione in continua evoluzione. Le operazioni riguardano in particolare la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia.
Particolarmente critica la viabilità: la Strada Statale 129, al chilometro 6/7, e la Strada Statale 125 in località Cala Liberotto, risultano temporaneamente chiuse al traffico a causa di alberi caduti sulla carreggiata. Sul campo operano quattro squadre nel territorio di Nuoro, supportate dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì per l’Ogliastra, e dal distaccamento di Siniscola per la Baronia. Fondamentale, in queste ore, anche il lavoro della Sala Operativa Provinciale, impegnata nella gestione e nello smistamento delle numerose chiamate di emergenza che continuano ad arrivare senza sosta. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a limitare le uscite allo stretto necessario finché le condizioni meteo non miglioreranno.
Olbia. Il Comune di Olbia ha disposto la chiusura temporanea del Parco Fausto Noce a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni. L’ordinanza sindacale n. 12, firmata l’11 febbraio 2026 dal sindaco Settimo N...
Olbia. L'inverno in Gallura non è mai stato così freddo, e non per questioni meteorologiche. A far gelare il sangue dei cittadini è lo scontrino fiscale: il pellet, il combustibile "ecologico" che negli ultimi dieci anni ha sosti...
Olbia. Un pomeriggio di violenza improvvisa ha sconvolto il centro cittadino, con una serie di aggressioni ravvicinate che hanno causato gravi ferimenti a due persone e la morte di un cucciolo di cane. Un ventiseienne di origine tunisina, armato di f...
Olbia. Incidente questa sera intorno alle 18 in via San Gallo all'intersezione con via Palladio. Due auto, per cause in corso di accertamento si sono scontrate, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza, l'urto ha provocato anche lo scoppio ...
Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. Tirocini. A Tempio Pausania cercano 2 tirocinanti addetti a macchinari per la stampa dei tessuti. A Viddalba ce...
Milano. L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popola...
