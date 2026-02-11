Vento fortissimo: decine di interventi dei Vigili del Fuoco, strade chiuse per alberi caduti

Nuoro. Il vento soffia con estrema violenza su gran parte della Sardegna centrale e orientale e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato senza sosta dalle prime ore del mattino per far fronte alle numerose richieste di soccorso tecnico urgente. Secondo quanto comunicato, sono 25 gli interventi già effettuati, mentre oltre 40 richieste risultano ancora in attesa, a testimonianza di una situazione in continua evoluzione. Le operazioni riguardano in particolare la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia.

Particolarmente critica la viabilità: la Strada Statale 129, al chilometro 6/7, e la Strada Statale 125 in località Cala Liberotto, risultano temporaneamente chiuse al traffico a causa di alberi caduti sulla carreggiata. Sul campo operano quattro squadre nel territorio di Nuoro, supportate dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì per l’Ogliastra, e dal distaccamento di Siniscola per la Baronia. Fondamentale, in queste ore, anche il lavoro della Sala Operativa Provinciale, impegnata nella gestione e nello smistamento delle numerose chiamate di emergenza che continuano ad arrivare senza sosta. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a limitare le uscite allo stretto necessario finché le condizioni meteo non miglioreranno.