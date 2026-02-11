Wednesday, 11 February 2026

Cronaca, Nera

Vento fortissimo: decine di interventi dei Vigili del Fuoco, strade chiuse per alberi caduti

Numerose richieste ancora in coda tra Nuoro, Ogliastra e Baronia.

Pubblicato il 11 February 2026 alle 14:30

Nuoro. Il vento soffia con estrema violenza su gran parte della Sardegna centrale e orientale e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato senza sosta dalle prime ore del mattino per far fronte alle numerose richieste di soccorso tecnico urgente. Secondo quanto comunicato, sono 25 gli interventi già effettuati, mentre oltre 40 richieste risultano ancora in attesa, a testimonianza di una situazione in continua evoluzione. Le operazioni riguardano in particolare la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia.

Particolarmente critica la viabilità: la Strada Statale 129, al chilometro 6/7, e la Strada Statale 125 in località Cala Liberotto, risultano temporaneamente chiuse al traffico a causa di alberi caduti sulla carreggiata.  Sul campo operano quattro squadre nel territorio di Nuoro, supportate dai distaccamenti di Lanusei e Tortolì per l’Ogliastra, e dal distaccamento di Siniscola per la Baronia. Fondamentale, in queste ore, anche il lavoro della Sala Operativa Provinciale, impegnata nella gestione e nello smistamento delle numerose chiamate di emergenza che continuano ad arrivare senza sosta. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a limitare le uscite allo stretto necessario finché le condizioni meteo non miglioreranno.

Maltempo, chiuso il Parco Fausto Noce per tre giorni: scatta l’ordinanza del sindaco

Olbia. Il Comune di Olbia ha disposto la chiusura temporanea del Parco Fausto Noce a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni. L’ordinanza sindacale n. 12, firmata l’11 febbraio 2026 dal sindaco Settimo N...

Gallura: il pellet diventa un bene "di lusso" e finisce sotto inchiesta

Olbia. L'inverno in Gallura non è mai stato così freddo, e non per questioni meteorologiche. A far gelare il sangue dei cittadini è lo scontrino fiscale: il pellet, il combustibile "ecologico" che negli ultimi dieci anni ha sosti...

La LIDA Olbia e i gravi ferimenti in centro: “Calaceo ucciso dalla follia, una violenza che ha colpito l’innocenza”

Olbia. Un pomeriggio di violenza improvvisa ha sconvolto il centro cittadino, con una serie di aggressioni ravvicinate che hanno causato gravi ferimenti a due persone e la morte di un cucciolo di cane. Un ventiseienne di origine tunisina, armato di f...

Olbia, incidente in via San Gallo all’incrocio con via Palladio

Olbia. Incidente questa sera intorno alle 18 in via San Gallo all'intersezione con via Palladio. Due auto, per cause in corso di accertamento si sono scontrate, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza, l'urto ha provocato anche lo scoppio ...

Olbia e Gallura, ecco le ultime offerte di lavoro

Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. Tirocini. A Tempio Pausania cercano 2 tirocinanti addetti a macchinari per la stampa dei tessuti. A Viddalba ce...

Ciclone Harry, sospesi per 6 mesi i pagamenti di bollette di luce, acqua, gas e rifiuti

Milano. L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popola...

