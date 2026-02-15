Sardegna, aggiornamenti sul maltempo

Sunday, 15 February 2026
Sardegna. Un’altra giornata di maltempo si è abbattuta sull’isola e ha richiesto l’intervento senza sosta dei Vigili del Fuoco. Ecco gli aggiornamenti dal VVF regionale.
“Nel Sarrabus, in particolare in alcune località del comune di Muravera, le squadre sono impegnate nel taglio e nella rimozione di alberi caduti sulla carreggiata, che hanno coinvolto anche cavi delle linee elettriche e telefoniche, causando disagi e l’isolamento di alcuni residenti – comunicano i Vigili del Fuoco - Ulteriori interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di diverse abitazioni, con operazioni che in alcuni casi hanno richiesto la completa rimozione delle strutture pericolanti.
Nella giornata odierna sono operativi in Sardegna 280 Vigili del fuoco con 93 automezzi, impegnati nelle attività di soccorso tecnico urgente, messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. 64 gli interventi svolti dalle ore 08:00 ad ora, 10 interventi ancora in attesa per il Comando di Cagliari; 49 gli interventi svolti e 5 in attesa per il Comando di Sassari; 48 gli interventi svolti e 12 in attesa, in particolare nella zona dell’Ogliastra, interessata da forti raffiche di vento per il Comando di Nuoro; infine 10 gli interventi svolti e nessuno in attesa per il Comando di Oristano. Viene segnalato inoltre il crollo del muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e la frana di una strada bianca nel territorio di Sorradile”.
Olbia. La voce limpida e versatile di Iside Zucconi torna ad alzare le frequenze sul web e si aggiudica un primato nella scena musicale cittadina. Appena uscito su tutte le piattaforme di streaming musicale, il suo nuovo singolo "Bluesman" (ascolta q...
Olbia. Presso il Caffè Veronese è in corso la mostra dell’artista locale Ana Maria Serna, nota per omaggiare sempre, nei suoi dipinti e nelle sue poesie, l’amore in tutte le sue espressioni. Quindici le opere che, dal 7...
Olbia. Cari lettori, chi di fronte alla parola “tradimento” non pensa subito all’infedeltà di coppia? Invece, spesso, i peggiori tradimenti non sono quelli che possiamo fare agli altri, quanto più ai noi stessi. N...
Olbia. Martedì 17 febbraio (martedì grasso), presso i locali della Sacra Famiglia, dalle 17:00 alle 20:00 si terrà una festa di carnevale in maschera firmata Croce Rossa Italiana. Il comitato cittadino ha infatti pensato di unire...
La Maddalena. Grandi novità per Jessica Rigoli, la scrittrice di libri per bambini più amata dell’isola. Durante una delle ultime fiere internazionali, la casa editrice turca “New Human Publisher” (attiva ormai dal 200...
Olbia. A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando si tratta di mangiare chi scherza?! Sicuramente non la nota cuoca locale Maria Antonietta Mazzone, esperta di tradizioni culinarie dell’isola che, proprio in occasione di questa festa, oltre ...
