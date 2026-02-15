Sardegna, aggiornamenti sul maltempo

Sardegna. Un’altra giornata di maltempo si è abbattuta sull’isola e ha richiesto l’intervento senza sosta dei Vigili del Fuoco. Ecco gli aggiornamenti dal VVF regionale.

“Nel Sarrabus, in particolare in alcune località del comune di Muravera, le squadre sono impegnate nel taglio e nella rimozione di alberi caduti sulla carreggiata, che hanno coinvolto anche cavi delle linee elettriche e telefoniche, causando disagi e l’isolamento di alcuni residenti – comunicano i Vigili del Fuoco - Ulteriori interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di diverse abitazioni, con operazioni che in alcuni casi hanno richiesto la completa rimozione delle strutture pericolanti.

Nella giornata odierna sono operativi in Sardegna 280 Vigili del fuoco con 93 automezzi, impegnati nelle attività di soccorso tecnico urgente, messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. 64 gli interventi svolti dalle ore 08:00 ad ora, 10 interventi ancora in attesa per il Comando di Cagliari; 49 gli interventi svolti e 5 in attesa per il Comando di Sassari; 48 gli interventi svolti e 12 in attesa, in particolare nella zona dell’Ogliastra, interessata da forti raffiche di vento per il Comando di Nuoro; infine 10 gli interventi svolti e nessuno in attesa per il Comando di Oristano. Viene segnalato inoltre il crollo del muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e la frana di una strada bianca nel territorio di Sorradile”.