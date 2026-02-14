Più di 1000 interventi dei Vigili del Fuoco in 3 giorni

Saturday, 14 February 2026
Olbia. Maltempo: vento e piogge, oltre mille interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna
Non si arresta il lavoro delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna. Dall’11 febbraio sono stati effettuati oltre 1.000 interventi a causa del maltempo che sta interessando l’isola.
Sono circa 600 i Vigili del Fuoco impegnati quotidianamente per far fronte alle incessanti richieste che giungono alle sale operative dei Comandi provinciali. Attualmente risultano ancora in attesa di intervento circa 120 richieste; l’invio delle squadre avviene in base alla priorità di soccorso.
Nella serata di ieri i sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell’Oristanese a causa dell’ingrossamento delle acque.
Durante le ore notturne, invece, i sommozzatori del Comando di Sassari, congiuntamente ai soccorritori acquatici e fluviali, sono intervenuti in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza presso le proprie abitazioni.
I Comandi maggiormente interessati risultano essere quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro; anche a Oristano il numero degli interventi è superiore alla media del periodo.
