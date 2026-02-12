Maltempo in Sardegna: vento e piogge, quasi 500 interventi dei Vigili del Fuoco

Olbia. Si è intensificata già dalla mattina di ieri l’emergenza maltempo in tutta la Sardegna, con centinaia di richieste di intervento pervenute ai Vigili del Fuoco a causa della forte perturbazione che ha interessato l’intero territorio regionale.

L’ondata di vento e pioggia ha colpito inizialmente l’area del Comando di Nuoro, per poi estendersi al territorio di competenza del Comando di Sassari. Nella mattinata odierna l’aumento delle chiamate ha riguardato anche i comandi provinciali di Cagliari e Oristano. Dall’inizio dell’evento e fino alle ore 17 di oggi sono stati effettuati quasi 500 interventi, con l’impiego coordinato delle squadre operative dei quattro comandi provinciali. Le principali tipologie di soccorso hanno riguardato la messa in sicurezza di edifici con rimozione di parti pericolanti, frane e smottamenti, oltre alla caduta di alberi su strade e aree pubbliche.

Al momento risultano ancora circa 60 richieste in attesa nel Comando di Cagliari, oltre 150 a Sassari, circa 120 a Nuoro e 25 a Oristano. Le Sale Operative stanno gestendo gli interventi dando priorità alle situazioni più urgenti. Fortunatamente non si segnalano persone o animali coinvolti.

Particolarmente critica la situazione nel comune di Villasimius, dove si registra un’elevata concentrazione di segnalazioni: impianti fotovoltaici divelti, condizionatori pericolanti e numerosi alberi caduti, alcuni dei quali hanno causato limitazioni alla viabilità locale. In quell’area sono state inviate tre squadre dedicate dal Comando di Cagliari. Nelle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco si vedono alcuni degli interventi effettuati nelle ultime ore a Porto Torres e Olbia, tra strade invase da detriti e operazioni di messa in sicurezza rese complesse dalle forti raffiche di vento che continuano a soffiare sull’isola.