Vento e mare in tempesta, bilancio drammatico: due morti in mare e gravi incidenti sul lavoro

Arzachena. Il maltempo che sta colpendo duramente la Sardegna, con vento impetuoso e mare agitato, lascia dietro di sé un bilancio pesantissimo, fatto di vittime, feriti e gravi incidenti sul lavoro in diverse zone dell’Isola. La tragedia più grave si è consumata nello specchio acqueo davanti a Santa Maria Navarrese, dove è affondato il motopesca Luigino, appartenente alla marineria di Arbatax. Due pescatori di Tortolì hanno perso la vita: Antonio Morlè, comandante dell’imbarcazione, ed Enrico Piras, un terzo uomo è stato tratto in salvo.

Il peschereccio è colato a picco in un tratto di mare con fondale di circa 200 metri. Il corpo del comandante sarebbe rimasto con l’imbarcazione, mentre quello del marinaio risulta disperso: le ricerche sono proseguite per ore in condizioni meteo estremamente difficili, ma ancora il mare non ha restituito i loro corpi ai familiari. A terra, il vento ha continuato a causare situazioni di grave pericolo. Nella mattinata un operaio dell’Anas è rimasto ferito a Galtellì mentre interveniva lungo la strada statale 129, dove numerosi alberi sono caduti sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato colpito alla testa da un tronco, probabilmente durante le operazioni di rimozione o a seguito di una raffica improvvisa. A causa del forte vento l’elisoccorso non ha potuto operare e l’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Restano invece critiche le condizioni di un operaio di 28 anni coinvolto in un grave incidente sul lavoro nella zona artigianale di Arzachena. Il giovane stava partecipando a un intervento di potatura di eucalipti troppo vicini ad una linea elettrica quando, dopo il taglio e forse a causa di una violenta raffica di vento, un albero ha ceduto travolgendolo. Il ventottenne ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari dove ora è ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal, che avvieranno gli accertamenti di competenza e trasmetteranno una relazione dettagliata alla Procura. Una giornata segnata da vento estremo e mare in tempesta, che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza durante le emergenze meteo e della tutela di chi opera quotidianamente in condizioni ad alto rischio.

Di fronte all’emergenza vento che sta colpendo in queste ore gran parte dell'Isola, il Comando dei Vigili del Fuoco ha disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso Il Comando raccomanda massima prudenza negli spostamenti, invitando la popolazione a evitare le aree alberate e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.