Braccio di ferro tra maltempo ed eventi di carnevale in Sardegna

Saturday, 14 February 2026
Informazione dal 1999
Cagliari. Ancora maltempo, ancora pioggia e venti forti, protagonisti di nuove burrasche e mareggiate. Condizioni meteo ancora avverse e al momento non si segnalano grandi miglioramenti per la giornata di domani. Nelle prossime ore su tutta l'Isola imperverseranno venti forti, rinforzati, con possibilità di burrasca e mareggiate sulle coste occidentali.
Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 14.02.2026 e sino alle 09:00 del 15.02.2026 un avviso di allerta per:
codice giallo (criticità ORDINARIA) per Rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro.
L'avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:
hhttp://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092
Avvertenze: Si ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.
Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf
Si evidenzia, inoltre, che rimane vigente l'avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate (Prot. n. 6687 del 13.02.2026) consultabile al seguente link:
https://www.sardegnaambiente.it/documenti/CS_METEO_13_02_2026_PROT_6687.pdf
14 February 2026
14 February 2026
14 February 2026
14 February 2026
Olbia. Maltempo: vento e piogge, oltre mille interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna Non si arresta il lavoro delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna. Dall’11 febbraio sono stati effe...
Ittiri. Salvataggio nella notte di 5 persone rimaste bloccate e isolate a causa dell'ingrossamento del fiume. Nella notte la squadra sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, congiuntamente ai soccorritori acquatici e fluviali, &egrav...
Olbia. Non si sono fermato neanche nella giornata di venerdì 13 gli interventi dei Vigili del fuoco a causa dei danni creati dal forte vento che ha imperversato sul territorio. Nonostante il vento sia stato molto meno intenso, fino a scompari...
Tempio. Lu Carrasciali Timpiesu va avanti, il maltempo non ferma le sfilate della 3 giorni. Durante un’importante riunione tenutasi nella tarda serata di ieri alla quale hanno partecipato l’Amministrazione Comunale e tutte le parti c...
Oschiri. Nel corso della mattinata di giovedì 12 febbraio, aOschiri in località Sos Ozzastros, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e degli Artificieri del...
Olbia. I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno portato a termine un’articolata operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che ha consentito di individuare e disarticolare un’associazione a delinquere composta da sei sogge...
13 February 2026
13 February 2026
13 February 2026
13 February 2026
13 February 2026
12 February 2026
12 February 2026