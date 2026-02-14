Braccio di ferro tra maltempo ed eventi di carnevale in Sardegna

Cagliari. Ancora maltempo, ancora pioggia e venti forti, protagonisti di nuove burrasche e mareggiate. Condizioni meteo ancora avverse e al momento non si segnalano grandi miglioramenti per la giornata di domani. Nelle prossime ore su tutta l'Isola imperverseranno venti forti, rinforzati, con possibilità di burrasca e mareggiate sulle coste occidentali.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 14.02.2026 e sino alle 09:00 del 15.02.2026 un avviso di allerta per:

codice giallo (criticità ORDINARIA) per Rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro.



L'avviso di criticità e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

hhttp://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.



Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151334.pdf

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_539_20190819112835.pdf

Si evidenzia, inoltre, che rimane vigente l'avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate (Prot. n. 6687 del 13.02.2026) consultabile al seguente link:



https://www.sardegnaambiente.it/documenti/CS_METEO_13_02_2026_PROT_6687.pdf