Pro Loco Olbia: alla scoperta del nuraghe Riu Mulinu con l'archeologo Amucano

Wednesday, 15 October 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Un’occasione unica per immergersi nella civiltà nuragica e conoscere da vicino uno dei tesori archeologici più affascinanti del nord Sardegna. La Pro Loco di Olbia, con il patrocinio dell’Associazione “La Sardegna verso l’UNESCO”, invita cittadini e appassionati a una passeggiata archeologica che unisce storia, natura e panorami mozzafiato.
Sorto tra il XIV e il XIII secolo a.C., il Nuraghe Riu Mulinu (detto anche Casteddu 'e Cabu Abbas) domina il paesaggio dalla cima del Monte Colbu, nel complesso collinare di Cabu Abbas, a quasi 250 metri di altitudine. Da questa posizione strategica gli antichi nuragici controllavano gli accessi dal mare, con lo sguardo che spazia fino all’isola di Tavolara.
La fortificazione è un vero capolavoro di ingegneria dell'Età del Bronzo: la monotorre, di circa otto metri di diametro, è circondata da una cinta muraria che abbraccia il colle per oltre 220 metri di perimetro, con spessori variabili e altezze che raggiungevano i cinque metri. Straordinaria l’integrazione della muraglia con gli affioramenti rocciosi naturali, testimonianza dell’abilità architettonica e costruttiva del popolo nuragico. Due accessi, a Nord e a Sud, regolavano l’entrata al complesso.
L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Associazione “La Sardegna verso l’UNESCO”, nata nel settembre 2020, che lavora con passione per ottenere il riconoscimento dei monumenti nuragici come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dopo la costituzione del Comitato Scientifico e la presentazione dell’istanza alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO per l’inserimento nella Tentative List, l’Associazione prosegue nella sua missione: fare della civiltà nuragica un motore di sviluppo culturale, economico e turistico sostenibile.
“La nostra storia millenaria non è solo memoria del passato, ma la vera ricchezza della nostra isola. Attraverso il recupero e la valorizzazione dei siti archeologici, e la narrazione della nostra identità profonda, possiamo costruire il futuro della Sardegna”, sottolineano dall’Associazione.
A guidare i partecipanti sarà il prof. Marco Agostino Amucano, archeologo e guida turistica regionale, che accompagnerà i visitatori in un viaggio affascinante tra storia e natura, svelando i segreti del Nuraghe Riu Mulinu e del suo straordinario sistema difensivo.
Nella stessa mattina il dott. Dario Bassu, storico dell’arte e segretario della Pro Loco di Olbia, illustrerà le caratteristiche della suggestiva chiesetta campestre di Nostra Signora di Cabu Abbas, completando così un percorso che abbraccia millenni di storia sarda, dall’età del bronzo fino all’epoca cristiana e moderna.
I partecipanti potranno ammirare panorami unici sul Golfo di Olbia e comprendere come questo straordinario patrimonio rappresenti non solo il nostro passato, ma anche la chiave per uno sviluppo duraturo e consapevole del territorio.
Al termine della passeggiata è previsto un rinfresco conviviale offerto dalla Pro Loco di Olbia.
Un’iniziativa che celebra la nostra identità e proietta la Sardegna verso il riconoscimento mondiale che merita. Perché dalla valorizzazione del passato si riscrive il futuro.
---
INFORMAZIONI PRATICHE
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ritrovo: ore 9:00 – Parcheggi dei campi da tennis del Geovillage
Quota di partecipazione: € 15
Info e prenotazioni: Dario 338 826 1266 – Francesco 348 520 6121
14 October 2025
13 October 2025
09 October 2025
09 October 2025
Olbia. Le comunità di Olbia e Buddusò piangono la scomparsa di Angelina Murgia, vedova Sanciu, venuta a mancare oggi, martedì 8 ottobre all'età di 75 anni dopo una breve malattia. Nata a Buddusò il 17 agosto 1950, A...
Olbia. La città oggi porge l'ultimo saluto a Giovanna Desole, venuta a mancare prematuramente all'età di 58 anni, a darne il triste annuncio la mamma Maria Colomba Carta, i fratelli Sebastiano e Paolo, il nipote Dino con Cristina e...
Olbia. Attraverso una rete di iniziative su tutto il territorio, la Croce Rossa Italiana offre supporto alle persone in difficoltà attraverso attività concrete. Tra queste, nel caso specifico del comitato cittadino, spiccano lo Sportell...
Olbia. La notizia dell’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla scuote la mobilitazione internazionale e trova eco anche in Sardegna. Nella notte, secondo quanto denunciato dagli organizzatori, le imbarcazioni dirette a portare aiuti umani...
Olbia. È mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni il cavaliere Piero Sanna. Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Antonietta e Arianna, i cari nipoti Luigi, Raniero, Helton e Anais, i fratelli Lea con Mauro, Ignaz...
Olbia. Un pomeriggio magico tra letture, ceramiche e musica per sostenere l'educazione artistica dei bambini, oggi 28 settembre, alle ore 18:00, il suggestivo Giardino Segreto di Via Pompei 19 di San Pantaleo ospiterà "Arte e Storie per ...
28 September 2025
26 September 2025
26 September 2025
25 September 2025
25 September 2025
21 September 2025
21 September 2025