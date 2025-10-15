Allerta gialla in Gallura per rischio idrogeologico

Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e per temporali in diverse zone della Sardegna. L’allerta è valida a partire dalle ore 14:00 del 15 ottobre fino alle 17:59 del 16 ottobre 2025.

In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Regionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 dell’8 gennaio 2019, il livello di allerta riguarda in particolare le seguenti aree:

Iglesiente e Campidano : codice giallo per rischio idrogeologico;

e : codice giallo per rischio idrogeologico; Flumendosa-Flumineddu e Gallura: codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali.

La Protezione Civile invita i cittadini e gli enti locali a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti di prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a piogge intense, allagamenti o improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua. L’avviso, trasmesso con richiesta di massima diffusione, rientra nelle procedure di monitoraggio e prevenzione previste per garantire la sicurezza della popolazione in caso di eventi meteorologici avversi.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle ore di maggiore instabilità e di consultare i canali ufficiali della Protezione Civile della Sardegna per gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo e sull’eventuale estensione o modifica dell’allerta.