Allerta gialla in Gallura per rischio idrogeologico

Wednesday, 15 October 2025
Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e per temporali in diverse zone della Sardegna. L’allerta è valida a partire dalle ore 14:00 del 15 ottobre fino alle 17:59 del 16 ottobre 2025.
In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile Regionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 dell’8 gennaio 2019, il livello di allerta riguarda in particolare le seguenti aree:
La Protezione Civile invita i cittadini e gli enti locali a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti di prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a piogge intense, allagamenti o improvvisi innalzamenti dei corsi d’acqua. L’avviso, trasmesso con richiesta di massima diffusione, rientra nelle procedure di monitoraggio e prevenzione previste per garantire la sicurezza della popolazione in caso di eventi meteorologici avversi.
Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle ore di maggiore instabilità e di consultare i canali ufficiali della Protezione Civile della Sardegna per gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo e sull’eventuale estensione o modifica dell’allerta.
Olbia. Nella serata di sabato 11 ottobre, i Carabinieri olbiesi hanno arrestato un giovane uomo di 23 anni. L'accusa è divieto di dimora e di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. "L’uomo è stato sorpreso nei pressi dell&r...
Olbia. Cosa succede quando piove con una certa intensità? Gli olbiesi sanno bene che alcune zone diventano "critiche" anche con un'acquazzone: si pensi, per esempio, a via Sangallo o via Di Cambio. Ora, però, c'è una new entry: v...
Olbia. I Carabinieri del Reparto territoriale olbiese hanno denunciato un olbiese di 52 anni con l'accusa di lesioni personali aggravate. Nella nota stampa si legge che "Nella serata di sabato 11 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono ...
Olbia. Viale Aldo Moro, una delle arterie più importanti della città di Olbia, si arricchirà di una nuova infrastruttura stradale: una nuova rotatoria. Non si sa quando verrà realizzata, ma probabilmente arriverà in...
Olbia. Sarà la società in house Aspo S.p.A. a occuparsi della progettazione, organizzazione e realizzazione del Capodanno 2026 della città di Olbia. Lo ha deciso la Giunta comunale con la delibera n. 469 del 9 ottobre 2025, ...
Olbia. Il Comune di Olbia ha approvato lo schema di convenzione con le associazioni di volontariato A.N.T.E. e G.E.A.S. O.D.V. per l’attività di vigilanza presso i plessi scolastici e per la collaborazione con la Polizia Locale. L’...
