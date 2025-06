Olbia, Rally Italia Sardegna: Federica Pellegrini allo shakedown

Olbia. Il Rally Italia Sardegna è ufficialmente entrato nel vivo, portando sull’isola tutta l’adrenalina e lo spettacolo del FIA World Rally Championship. La manifestazione, che si protrarrà fino a domenica 8 giugno, ha acceso i riflettori questa mattina con lo shakedown sul suggestivo tracciato di “Olbia Cabu Abbas”, offrendo ai piloti l’opportunità di testare le loro vetture e prendere confidenza con il percorso.

Protagonista della giornata è stata la Hyundai i20 N Rally1 di Adrien Fourmaux, che ha avuto un passeggero d’eccezione: Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, simbolo dello sport italiano, è arrivata sull’Isola dei Quattro Mori in veste di madrina del Rally Italia Sardegna e non si è tirata indietro di fronte all’emozione di un giro a bordo di una delle vetture Rally1, tra le più performanti e spettacolari del panorama mondiale.

Per l’occasione, la “Divina” ha indossato casco e tuta, accomodandosi sul sedile del navigatore – solitamente occupato da Alexandre Coria – per affrontare i 2,19 chilometri del tracciato di Cabu Abbas. Un’esperienza indimenticabile tra salti e curve veloci, con la polvere sarda a rendere ancora più intensa l’adrenalina.

Pellegrini, entusiasta dell’avventura, sarà anche protagonista questa sera alle ore 20:00 sul palco centrale al parco assistenza di Olbia, presso l’Isola Bianca, per la cerimonia inaugurale. La sua presenza accompagnerà la manifestazione fino al gran finale di domenica, regalando al pubblico un simbolo di sport e passione che si sposa perfettamente con lo spirito del Rally Italia Sardegna.

“Sedermi su un'auto da rally ufficiale Rally1 durante il Rally Italia Sardegna 2025 è stata un'esperienza che mi ha lasciato senza fiato. L'emozione è stata davvero fortissima, qualcosa di unico nel suo genere. Non è stata solo la velocità, le staccate e i salti incredibili ad avermi colpita, ma anche il fatto che, per una volta, non ero io a 'pilotare' la mia performance. Sono sempre stata abituata a controllare ogni aspetto delle mie sfide, a essere al comando. Per questo, vivere il rally dall'abitacolo come passeggero ha portato con sé un pizzico di timore, ma allo stesso tempo un entusiasmo incontenibile. È stata un'esperienza super adrenalinica e indimenticabile. Voglio ringraziare di cuore l'intera famiglia del Rally Italia Sardegna per l'opportunità, e naturalmente il pilota per avermi fatto vivere un'emozione così pura e intensa" – le parole a caldo della campionessa, appena scesa dalla macchina.