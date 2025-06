Olbia, ex palazzo Ferrovie: Nizzi condannato

Olbia. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, per turbativa d'asta. Ne dà notizia la Nuova Sardegna. La vicenda è quella dell'ex palazzo delle Ferrovie, che nel 2021 era finito all'asta.

All'asta avevano partecipato da una parte il Comune di Olbia e dall'altra una società privata. In quell'occasione, la giudice fallimentare Cecilia Marino aveva sospeso e annullato l'aggiudicazione dell'edificio al Comune olbiese per una frase pronunciata dal sindaco di Olbia, presente durante la procedura: "intanto in quell'area non ci potete fare niente", specifica l'articolo del quotidiano di Sassari. Per questa frase, il sindaco è stato accusato per presunte interferenze.

La difesa del sindaco, condotta dagli avvocati Pietro Carzedda e Sergio Milia, ha sempre sostenuto con forza che in quelle parole non ci fosse la volontà di condizionare la gara (che si è svolta regolarmente con rilanci e assegnazione al Comune), ma solo il voler ricordare la destinazione pubblica dell'area. Questo ragionamento era stato sposato anche dal pubblico ministero, Antonio Piras, che aveva chiesto l'assoluzione di Nizzi perché ha ritenuto che non ci fosse volontà, da parte del sindaco, di condizionare la vendita dello stabile.

Il giudice del Tribunale di Sassari, Paolo Bulla, invece ha condannato il sindaco. La difesa di Nizzi attende il deposito della sentenza per conoscere le motivazioni.