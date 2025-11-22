Olbia e il soffice manto bianco….di nuvole

Saturday, 22 November 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Un impalpabile tappeto bianco su in alto nel cielo. Mentre in Sardegna la neve scende copiosa e ricopre con un soffice manto bianco giardini, strade, campagne e città noi condividiamo un tappeto bianco "altolocato" sulla nostra città.
Nella giornata di ieri una nostra lettrice ci ha inviato e condiviso alcune foto scattate mentre si trovava in volo sull'isola, nelle foto è stata immortalata l'alba, oltre le nuvole, mentre sorvolava Olbia, e il bianco manto delle nuvole funge da contrasto con i colori tenui e con il giallo-arancio del sole che sorge. Credit photos D.I.
Olbia. Recentemente a Golfo Aranci un pedone è incappato in un cartello stradale installato ad altezza inferiore agli standard previsti dalla legge, ritrovatosi a prendere una sonora capocciata, ora un fatto simile è accaduto anche nell...
Olbia. Flash. Incidente in galleria a Olbia, la collisione ha coinvolto un motociclo e un veicolo, sul posto la Polizia Locale per i rilievi e per dirigere il flusso di traffico. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ingresso dalla galleria, ...
Olbia. La giornata di domani sarà segnata da un quadro meteorologico instabile ma non estremo, con precipitazioni isolate che, in alcuni casi, potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno generalmente deboli e intere...
Olbia. La nascita di Riviera Urbana segna l’avvio di una nuova fase per l’area sud della città di Olbia, un quadrante che negli ultimi anni ha vissuto profonde trasformazioni urbane. A guidare questa nuova aggregazione commerc...
Tempio Pausania. L'Asl Gallura, in occasione di un nuovo caso di intossicazione alimentare da funghi (fortunatamente non grave), ricorda che è disponibile e gratuito l'Ispettorato micologico aziendale che, ogni anno, viene attivato per aiutare...
