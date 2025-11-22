Olbia e il soffice manto bianco….di nuvole

Olbia. Un impalpabile tappeto bianco su in alto nel cielo. Mentre in Sardegna la neve scende copiosa e ricopre con un soffice manto bianco giardini, strade, campagne e città noi condividiamo un tappeto bianco "altolocato" sulla nostra città.

Nella giornata di ieri una nostra lettrice ci ha inviato e condiviso alcune foto scattate mentre si trovava in volo sull'isola, nelle foto è stata immortalata l'alba, oltre le nuvole, mentre sorvolava Olbia, e il bianco manto delle nuvole funge da contrasto con i colori tenui e con il giallo-arancio del sole che sorge. Credit photos D.I.





